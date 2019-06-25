25 ألف ساكن القدرة الاستيعابية لـ «إثراء ديرة»

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

كشفت شركة «إثراء دبي» للتطوير العقاري، المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أن القدرة الاستيعابية لمشروع «إثراء ديرة» ستبلغ 25 ألف ساكن عند اكتمال جميع مراحل المشروع الموجه للإيجار وليس للتملك.

وأوضحت الشركة في مؤتمر صحافي عقدته للإعلان عن تطورات المشروع، أن كلفة المرحلة الأولى تقدر بسبعة مليارات درهم، وسترفد السوق الإيجارية بـ2200 وحدة سكنية، وثمانية فنادق تضم 1000 غرفة فندقية.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «إثراء دبي» للتطوير العقاري، عصام كلداري، إن مشروع «إثراء ديرة» من أبرز المشروعات التي تطورها الشركة، وهو على مرحلتين، الأولى تتكون من 50 بناية متنوعة الطوابق، تبدأ من خمسة طوابق وصولاً إلى 18 طابقاً، كما تتكون المرحلة الثانية من 50 بناية بالتصميم المعماري نفسه.

وقّدر كلداري إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى بسبعة مليارات درهم، تم استثمار أربعة مليارات منها في بنايات قيد التنفيذ حالياً، متوقعاً أن ترفد المرحلة الأولى السوق الإيجارية بـ2200 وحدة سكنية، إضافة إلى ثمانية فنادق تتضمن 1000 غرفة فندقية، و843 وحدة بيع بالتجزئة، و416 وحدة تجارية.

وتوقع الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بالتدريج بدءاً من الربع الأخير من عام 2019، وحتى الربع الأول من عام 2020، مؤكداً أن بمقدور الشركات والمستثمرين والتجار مزاولة أنشطتهم التجارية مباشرة بعد تأجير الوحدات المنجزة.

كما توقع كلداري أن يستوعب المشروع، بعد انتهاء جميع مراحله، نحو 25 ألف ساكن (مقيم) جديد، مشيراً إلى أن الشركة ستقدم محفزات كبيرة للراغبين بالاستئجار في المشروع، سواء كانت مكاتب أو محال تجارية، وذلك عبر عقود إيجار طويلة نسبياً، من الممكن أن تصل إلى خمس سنوات.

ولفت إلى أن «ديرة» تشكل القلب التجاري التاريخي لمدينة دبي، كما أن امتدادها وصولاً إلى الواجهة البحرية يعكس التقاليد القديمة للتجارة البحرية في المنطقة، لافتاً إلى وجود طلب مستدام لتحسين وتوسيع مرافق المدينة، إضافة إلى تطوير مرافق النقل والاتصال، تلبية لمتطلبات أصحاب الأعمال والمقيمين في «ديرة».

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من «إثراء ديرة» تمتد على 12 منطقة يجري فيها إنشاء مبانٍ متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مساحات خضراء، وتسع ساحات عامة ومواقف سيارات لاستيعاب أعداد كبيرة من الزوار والمقيمين في المنطقة، مبيناً أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير في 85% من إجمالي المخطط حتى الآن.

وكشف أنه أنجز ما نسبته 65% من المنطقة رقم (1)، و75% من المنطقة رقم (2)، لافتاً إلى أن المنطقة رقم (3) تضم 350 وحدة سكنية و40 مكتباً و45 محلاً تجارياً، إضافة إلى 290 غرفة فندقية تابعة لفندق «ويندهام» من فئة أربع نجوم، كما ستتبعها المنطقة رقم (11) التي تضم 21 مكتباً و25 محلاً تجارياً و94 غرفة وشقة فندقية تابعة لفندق «سوبر 8». وأضاف أن المنطقة رقم (13) التابعة لتوسعة سوق الذهب تضم 289 شقة سكنية و229 مكتباً و176 محلاً تجارياً، وأنجز منها 65% حتى الآن.

ولفت إلى أن «إثراء دبي» تعمل على إدارة وتطوير عدد من المشروعات، منها مشروع «ون زعبيل»، الذي يضم أطول مبنى معلق في العالم «ذا لينك»، مبيناً أنه «قيد التطوير»، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2021.