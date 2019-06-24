«إحصاء أبوظبي»: 0.5% ارتفاعاً سنوياً في أسعار المستهلك خلال مايو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% خلال مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

واوضح المركز في تقرير أصدره أمس حول نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2019 والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بأساس عام 2014،

ان ارتفع الرقم القياسي ارتفع من 111.3% في مايو 2018 إلى 111.9% في مايو الماضي، كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.5% خلال مايو 2019 مقارنة بأبريل 2019، حيث بلغ الرقم القياسي 111.9% خلال الشهر الماضي، بينما كان 110.2% في أبريل السابق.

وأظهر التقرير انخفاضاً في الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.6% إلى 111.2% للفترة بين يناير ومايو من العام 2019، متراجعاً عن مستوى 111.9% خلال الفترة نفسها من العام 2018.

وأورد المركز كذلك مساهمة مجموعات الإنفاق الرئيسة في حركة الأسعار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مبينا أن مجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى» أسهمت بنسبة 180.4% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة بين يناير مايو 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.5%.

كما أسهمت مجموعة «النقل» بنسبة 154.1% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة ذاتها، إذ انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.6%، تلتها مجموعة «الأغذية والمشروبات»، التي أسهمت بنسبة 23.0% من مجمل معدل الانخفاض مع انخفاض أسعار المجموعة بنسبة 1.2%.

ومن جانب آخر، أسهمت مجموعة الترويح والثقافة" بالحد من نسبة الانخفاض خلال الفترة بين يناير مايو من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018 وذلك بنسبة 90.4%، إذ ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 12.6%.

وفصل التقرير تأثير الانخفاض في أسعار المستهلك خلال الفترة بين يناير ومايو من العام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018 حسب نوع الأسرة، حيث أظهر انخفاضاً في معدّلات الأسعار للأسر المواطنة بنسبة 0.6%، بينما انخفضت أسعار المستهلك بنسبة 0.7% لشريحة الأسر غير المواطنة وبنسبة 1.0% لشريحة الأسر الجماعية.



