69 مؤسسة تعمل في مجال تجارة الخيول

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد المؤسسات العاملة في مجال تجارة وتربية وركوب الخيول في دبي، وصل إلى 69 مؤسسة حتى الآن، تضم: نشاط نادي فروسية (26 رخصة)، وتجارة الخيول (16)، وتأجير الخيول والجمال للتنزه (16)، وتنظيم سباقات القدرة للخيول (ست رخص) وتربية خيول (أربع رخص)، ومعهد للفروسية (رخصة واحدة).

وأوضح التقرير أن رخص تلك المؤسسات توزعت على النحو التالي: أنشطة مهنية (36 رخصة)، وتجارية (33).

وأشار إلى أن عدد المستثمرين في مجال تجارة وتربية وركوب الخيول في دبي وصل إلى 97 مستثمراً، فيما بلغ إجمالي العمالة إلى 413 عاملاً، في حين وصل معدل بقاء الشركات إلى 80%.

وبيّن التقرير أنه بالنسبة لتوزيع الرخص في مجال تجارة وتربية وركوب الخيول في دبي وفق الجنسيات، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان والسودان وأستراليا والبحرين وألمانيا.