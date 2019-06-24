مشروع لإنتاج الغاز الحيوي من مخلّفات المزارع

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

وقّعت «شركة الروابي للألبان» التابعة لـ«شركة روابي الإمارات» اتفاقية مع شركة «إم إي- إل إي» الألمانية لإطلاق مشروع لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات المزارع، باستثمارات تصل إلى 50 مليون درهم.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الذي حضر حفل التوقيع إن دولة الإمارات عملت على توفير منظومة وإطار تشريعي واستراتيجي لتحقيق استدامة القطاعات كافة، والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، عبر العديد من الاستراتيجيات والمبادرات ومنها «أجندة الإمارات الخضراء 2030»، و«الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050»، و«استراتيجية الطاقة 2050»، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة المحلي، وذلك لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال تطوير مستوى التقنيات التكنولوجية والابتكارات الحالية. وأكد أن مشروع إنتاج الغاز الحيوي الذي تطلقه «الروابي»، ويُعد الأول من نوعه على مستوى القطاع في منطقة الخليج العربي، يمثل إحدى الخطوات الداعمة والمواكبة لتوجهات الدولة في مجال تحول الطاقة، وتحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «شركة الروابي للألبان»، عبدالله سلطان العويس، إن المشروع الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 50 مليون درهم، سيعتمد على إنتاج الغاز الحيوي من نفايات المزارع، ما يقلل من انبعاث الروائح الكريهة بنسبة 80%، إضافة إلى استخراج مياه صالحة للاستخدامات الزراعيّة.

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور أحمد التجاني، أنه من المنتظر أن يبدأ المشروع عمليات الإنتاج خلال أبريل 2020، وسيتيح إنتاج 1.3 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، و1.4 ميغاواط من الطاقة الحرارية، فضلاً عن إنتاج 10 أطنان يومياً من الأسمدة المركزة عالية الجودة، واستخلاص المياه من مخلفات الحيوانات لاستخدامها للأغراض الزراعية.