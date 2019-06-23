«صندوق خليفة» يمنح رواد الأعمال الإماراتيين برامج دعم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

منح صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أخيراً، جمعية رواد الأعمال الإماراتيين حزمة من برامج الدعم النوعية، تضمنت دعماً مالياً وفنياً، ومبادرات مشتركة تهدف إلى تطوير مهارات رواد الأعمال المواطنين، وتعزيز قدراتهم، والإسهام في تهيئة بيئة مناسبة للارتقاء بمشروعاتهم الناشئة.

وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، موزة عبيد الناصري، إن الصندوق يعتبر جمعية رواد الأعمال الإماراتيين شريكاً استراتيجياً، مؤكدة حرص الصندوق على التعاون والعمل معها عن قرب لتعزيز ونشر مفاهيم ريادة الأعمال، والارتقاء بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن لدى «صندوق خليفة» الكثير من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي من شأنها أن توفر أشكالاً متنوعة من الدعم لرائد العمل، مثل تأمين المشاركة في المعارض والمحافل المحلية والدولية، وتوفير الإعفاءات، ومنح أصحاب المشروعات الأفضلية في المشتريات الحكومية، فضلاً عن توفير حزمة من الاستشارات وبرامج التدريب المتقدمة التي من شأنها أن تسهم في صقل وتطوير معارف رائد العمل، وتمكنه من التعامل مع التحديات التي تواجه مسيرة مشروعه منذ التأسيس، وصولاً إلى التصدير.

ودعت الناصري، خلال اجتماعها مع رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، سند المقبالي، إلى تفعيل قنوات الاتصال والتواصل بين الطرفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، مؤكدة أن الصندوق سيعمل على إيصال وجهة نظر رواد الأعمال الإماراتيين ومطالبهم، وعرض التحديات التي يواجهونها أمام الجهات المعنية.

من جهته، أشاد المقبالي بالدعم المالي والفني الذي قدمه «صندوق خليفة» للجمعية، مؤكداً أن هذا الدعم سيسهم في تمكين الجمعية من تنفيذ بعض المبادرات النوعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال المواطنين، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت العديد من المبادرات والبرامج الناجحة والمؤثرة، على الرغم من محدودية مواردها المالية.

وأوضح المقبالي أن الجمعية تهدف إلى جذب وتشجيع الشباب الإماراتي على تأسيس مشروعات نوعية تخدم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن من أهداف الجمعية تقديم الدعم الفني والإداري والاستشاري لرواد الأعمال عبر تنظيم دورات تسهم في تنمية وتطوير قدراتهم.