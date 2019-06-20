«داماك» تكشف عن برج جديد في «الخليج التجاري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «داماك» العقارية، أمس، عن مشروعها الجديد «برج زاده» في منطقة الخليج التجاري بدبي.

وأوضحت الشركة في بيان، أن البرج الجديد يضم شققاً فاخرة بغرفة نوم واحدة توفر إطلالات على قناة دبي المائية، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق المشروع رسمياً في 29 يونيو المقبل.

وأفادت بأن أسعار الشقق ستبدأ من 699 ألفاً و999 درهماً، حيث ستقدم الشركة للمشترين عرضاً يتيح لهم سداد ثمن الشقق على أقساط شهرية بقيمة 6999 درهماً لخمس سنوات.

وقال نائب رئيس أول لدى «داماك العقارية»، نايل ماكلوغلين، إن «برج زاده يمثل أحدث مشروعات الشركة في قطاع العقارات السكنية الفاخرة، ويأتي استجابة للتطور المتسارع الذي تشهده سوق دبي العقارية».