طرح مبنى للتأجير ضمن مشروع «وصل بورت فيوز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «وصل للعقارات»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، عن إطلاق المبنى الأول في مشروع «وصل بورت فيوز»، الذي يقع قرب ميناء راشد، بين شارع الميناء وشارع شاطئ جميرا. ويأتي المشروع كجزء من خطط الشركة لرفد السوق المحلية بالمزيد من المساحات السكنية والتجارية وخيارات الإقامة الفندقية، بالإضافة إلى تلبية الطلب من قبل الراغبين في الإقامة والعمل في هذه المنطقة الحيوية.

وسيوفر المبنى 270 وحدة سكنية عصرية، تشتمل على 90 شقة من غرفة نوم واحدة تراوح مساحتها من 914.6 إلى 1011 قدماً مربعة، ويبدأ الإيجار السنوي من 67 ألف درهم، وشقق من غرفتين تراوح مساحتها من 1367 إلى 2097 قدماً مربعة بقيمة إيجارية سنوية تبدأ من 90 ألف درهم، بالإضافة إلى 66 وحدة من غرفتين وغرفة خدم تراوح مساحتها من 1463 إلى 1743 قدماً مربعة، بقيمة إيجارية سنوية تبدأ من 95 ألف درهم، و48 شقة من ثلاث غرف وغرفة خدم تراوح مساحتها من 1743 إلى 2646 قدماً مربعة، بقيمة إيجارية سنوية تبدأ من 121 ألف درهم. وأكدت الشركة في بيان امس، أن إطلاق المبنى الأول من مشروع «وصل بورت فيوز» يشكل إضافة جديدة تثري محفظة إيجارات الشركة. ويوفر المشروع أسلوب حياة عصرياً مع مشاهد وإطلالة بحرية، كما يؤكد على سعي الشركة إلى مواكبة احتياجات مختلف المناطق والشرائح السكانية في دبي عبر تقديم عقارات استثنائية في أبرز المواقع، والتي من شأنها الارتقاء بحياة السكان وسعادتهم.

ويتم تشييد «وصل بورت فيوز» على مساحة 941 ألفاً و185 قدماً مربعة، كما يضم 1465 وحدة سكنية من مختلف الأحجام والمساحات ضمن 10 مبانٍ، إضافة إلى العديد من المحال التجارية والمطاعم التي ستوفر الخدمات اللازمة للقاطنين في هذا المشروع. ويضم المشروع أيضاً فندقين من 449 غرفة و84 شقة فندقية. وسيتم تسليم المشروع على مراحل عدة، ومن المقرر إنجازه بالكامل عام 2020.