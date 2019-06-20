1600 محل في 8 مراكز تجارية بأبوظبي تطرح تخفيضات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

قال مدير شركة «لاين للاستثمار والعقارات»، المالكة لثمانية مراكز تجارية في أبوظبي والعين، واجب الخوري، إن 1600 محل في ثمانية مراكز تجارية في إمارة أبوظبي تطرح تخفيضات تراوح بين 25% و75% لمدة 47 يوماً، بدأت في 18 الجاري، وتستمر إلى 3 أغسطس المقبل، في مهرجان التسوق «مول مليونير» ضمن موسم عروض أبوظبي (مكافآت موسم الصيف)، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وأضاف الخوري، في مؤتمر صحافي لإعلان بدء مهرجان التسوق الصيفي، إن «المحال المشاركة تشمل محال تجزئة، على رأسها محال ملابس ومجوهرات ومطاعم وكافيتريات ومحال تقديم الخدمات، فيما عدا البنوك وشركات الصرافة».

وأوضح أن المحال المشاركة في كل من مراكز الوحدة، والمشرف، والخالدية، والراحة، ومزيد، ومدينة زايد في أبوظبي، فضلاً عن «براري أوت ليت»، والفوعة في العين، تقدم عروضاً وخصومات ومكافآت كبيرة لسكان الدولة وزوارها، مشيراً الى ان المهرجان يشهد فعاليات وأنشطة وعروضاً ترفيهية للكبار والصغار، خصوصاً ان معظم الناس يفضلون قضاء وقتهم خلال الصيف في الأماكن المغلقة مثل المراكز التجارية.

ولفت إلى أنه يمكن للمتسوقين الذين ينفقون مبلغ 200 درهم تقديم فواتيرهم إلى مراكز خدمة العملاء في المراكز التجارية الثمانية، وسيتم إرسال تأكيد على مشاركتهم في «مول مليونير» برسائل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة، موضحاً انه تم ابلاغ المحال المشاركة في التخفيضات للتأكيد على الزوار انه بمجرد إنفاق هذا المبلغ، عليهم الذهاب الى مراكز خدمة العملاء في المراكز التجارية الثمانية للاشتراك في السحب.

من جانبه، قال مدير إدارة الفعاليات في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أحمد محمد الحرمي، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي، إن «المهرجان يهدف الى زيادة نسبة الإنفاق في المراكز التجارية من جانب سكان أبوظبي بجانب الزوار، وفي الوقت ذاته زيادة مبيعات المحال التجارية المختلفة المشاركة في المهرجان داخل المراكز التجارية».

وأوضح الحرمي ان الدائرة تقوم بتنظيم مهرجانات للتسوق والخصومات خلال خمس فترات سنوياً في العديد من المراكز التجارية في إمارة أبوظبي، مبيناً انه يتم اختيار مواعيد التخفيضات بدقة وبما يتناسب مع المعايير العلمية المتبعة في هذا الصدد.

ولفت الى أن الدائرة تتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من أجل خفض كلفة تصاريح التنزيلات للمحال المشاركة في المهرجان، حيث يتقدم المركز التجاري نيابة عن المحال المشاركة بطلب التصريح بشكل موحد، ما يخفض من الكلفة بشكل كبير، منوهاً بأن الدائرة تقدم دعماً تسويقياً كبيراً لمهرجانات التسوق من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر أن عمليات مراقبة الالتزام بالتخفيضات المعلنة من جانب المحال المشاركة تتم من جانب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي التي تصدر الموافقات على التصريحات بالتخفيضات ونسبها.

- التخفيضات بدأت في 18 الجاري وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل.