1600 محل في 8 مراكز تجارية بأبوظبي يطرحون تخفيضات تصل لـ 75%

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

قال مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات المالكة لثمانية مراكز تجارية في أبوظبي والعين واجب الخوري إن 1600 محل في 8 مراكز تجارية في امارة أبو ظبي تطرح تخفيضات تتراوح بين 25% و75% لمدة 47 يوما خلال الفترة من 18 يونيو الى الثالث من شهر اغسطس المقبل في مهرجان التسوق "مول مليونير" ضمن موســـم عـروض أبوظبـي "مكافآت موسم الصيف" بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وقال الخوري في تصريحات صحافية، اليوم عقب مؤتمر صحافى لاعلان بدء مهرجان التسوق الصيفي ان المحلات المشاركة تشمل محلات تجزئة على رأسها محلات ملابس ومجوهرات ومطاعم وكافيتريات ومحال تقديم الخدمات فيما عدا البنوك وشركات الصرافة.

وأوضح الخوري ان المحلات المشاركة في كلا من مراكز الوحدة والمشرف والخالدين والراحة ومزيد ومدينة زايد في ابوظبي فضلا عن براري أوت ليت والفوعة في العين تقدم عروضا وخصومات ومكافآت كبيرة لسكان الدولة وزوارها على السواء مشيرا الي ان المهرجان يشهد فعاليات وأنشطة وعروض ترفيهية للكبار والصغار خاصة.

ولفت أنه لكي يصبح المتسوق "مول مليونير" فانه يمكن للمتسوقين الذين ينفقون مبلغ 200 درهم بالمول تقديم فواتيرهم إلى مراكز خدمة العملاء في المراكز التجارية الثمانية وسيتم إرسال تأكيدا على مشاركتهم برسائل عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.

ومن جانبه قال مدير إدارة الفعاليات في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أحمد محمد الحرمي في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي ان المهرجان يهدف الى زيادة نسبة الإنفاق في المراكز التجارية من جانب سكان أبو ظبي بجانب الزوار وفِي الوقت ذاته زيادة مبيعات المحلات التجارية المختلفة المشاركة في المهرجان.

واوضح الحرمي ان الدائرة تقوم بتنظيم مهرجانات للتسوق والخصومات خلال 5 فترات سنويا في العديد المراكز التجارية في أبوظبي، لافتاً إلى أن الدائرة تتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في ابو ظبي من أجل خفض كلفة تصاريح التنزيلات للمحلات المشاركة في المهرجان.