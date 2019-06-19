«مرحبا» تفتتح صالتها الأولى في سنغافورة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت شركة «مرحبا» المتخصصة في توفير خدمات المسافرين، والتابعة لـ«دناتا»، صالتها الأولى في سنغافورة، حيث بدأت تقديم خدماتها للمسافرين في جميع الدرجات بمطار شانغي الدولي.

ووفقاً لبيات صادر أمس، تأتي هذه الخطوة في إطار خطة «مرحبا» لتوسيع وجودها عبر العالم، حيث تدير حالياً صالات في دبي وملبورن وكراتشي.

وتتسع صالة «مرحبا» الجديدة، التي تقع في «المبنى 3» بمطار شانغي الدولي، لـ130 شخصاً، وتوفر مناطق مخصصة للاسترخاء والاستحمام وتناول المأكولات، إضافة إلى توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي السريعة، فضلاً عن موظفين يتحدثون ست لغات، لضمان حصول العملاء على أفضل خدمة.

ويستفيد العملاء من خدمات ومنتجات «مرحبا»، التي تتوافر للقادمين والمغادرين، كما يمكن الحجز عبر الإنترنت على الموقع الشبكي: www.marhabaservices.com أو الدخول ابتداءً من 55 دولاراً سنغافورياً، أو باستخدام إحدى بطاقات برامج الولاء المؤهلة.

وقال الرئيس التنفيذي الإقليمي لـ«دناتا» في آسيا والمحيط الهادئ، ديرك جوفيرتس، إن «مطار شانغي يعد واحداً من أكبر مراكز عملياتنا، وفي الوقت الذي يتطلع فيه المسافرون إلى تجربة سفر سلسة، فإننا ملتزمون بمساعدة عملائنا من شركات الخطوط الجوية على تحقيق ذلك من خلال توفير خدمات مناولة أرضية وتموين ذات جودة عالية وموثوقة».

وأضاف أن «صالة (مرحبا) الـ12، التي توفر مستوى الجودة ذاته حول العالم، تسهم في ضمان تجربة مميزة للعملاء في المطار».