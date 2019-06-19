«فلاي دبي» أول ناقلة إماراتية تربط بين دبي ونابولي

المصدر: عائشة المنصوري - نابولي

أطلقت «فلاي دبي» رحلتها الافتتاحية إلى مدينة نابولي الإيطالية أخيراً، لتصبح بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة، ووفقاً للشركة ستكون الوجهة الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات».

وقالت الناقلة في تصريحات صحافية خلال الرحلة الافتتاحية إن إطلاق هذه الوجهة يعكس التزامها باستراتيجيتها التي تتمثل في إزالة الحواجز أمام السفر، وفتح الأسواق غير المخدومة سابقاً برحلات مباشرة إلى دبي والسوق المحلية.

رحلة افتتاحية

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في شركة «فلاي دبي»، جيهون ايفندي، إن «(الناقلة) أطلقت رحلتها الافتتاحية إلى مدينة نابولي الإيطالية لتصبح بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة من دبي إلى هذه المدينة»، مشيراً إلى أنه «سيتم خدمة هذا الخط بواقع خمس رحلات أسبوعياً، وبذلك تكون نابولي هي ثاني وجهة لـ(فلاي دبي) في إيطاليا بعد (كاتانيا) التي بدأت رحلاتها اليها العام الماضي».

وأضاف ايفندي: «إطلاق هذه الوجهة يعكس مدى التزامنا في الشركة برؤيتنا التي حافظنا عليها طوال عقد، وذلك بفتح الأسواق غير المخدومة ومنح فرصة السفر للقاطنين في إيطاليا، للسفر إلى دبي وما بعدها عبر شبكتنا المتنامية»، مشيراً إلى أن «(الناقلة) تتطلع إلى زيادة فرص تدفق حركة التجارة والسياحة عبر هذه الوجهة الجديدة».

الرمز المشترك

وذكر أن «الوجهة الجديدة ستكون ضمن رحلات (الرمز المشترك) مع (طيران الإمارات)، والتي تتيح لمسافري (طيران الإمارات) الحصول على وجبات مجانية وأوزان الأمتعة المسموح بها في (طيران الإمارات) على الرحلات التي تديرها (فلاي دبي) في درجة رجال الأعمال والسياحية».

وأوضح أن «الشراكة بين (فلاي دبي) و(طيران الإمارات) بدأت عام 2017، لتوفر للمسافرين العديد من المزايا بما فيها رحلات الرمز المشترك إلى 84 وجهة، وستستمر كلتا الناقلتين في توفير تجارب سفر تعكس شخصية كل منهما وعلامتها التجارية، حيث يلمس المسافرون زيادة الرحلات والمرونة في خيارات الرحلات وسهولة الوصول الى شبكة عالمية متنامية».

راحة السفر

وأضاف: «كما توفر هذه الشراكة للمسافرين راحة السفر على تذكرة واحدة وسلاسة في السفر من وجهة لأخرى من حيث مناولة الحقائب، ومواءمة برنامج المسافر الدائم (سكاي واردز) خلال رحلاتهم الترانزيت عبر مطار دبي».

وقال ايفندي، إن «شبكة فلاي دبي تغطي 27 وجهة في أوروبا في كل من البوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وفنلندا وإيطاليا ومقدونيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وصربيا وأوكرانيا وغيرها».

وذكر أن «نابولي مدينة تمتاز بالكثير من التنوع الثقافي بفضل الجنسيات التي تعيش فيها، حيث وفرت الخدمة الجديدة إمكانية السفر للقاطنين فيها عبر دبي إلى مئات الوجهات حول العالم للسكان من هذه المنطقة، خاصة إلى وجهات آسيا وأستراليا بفضل الشراكة مع (طيران الإمارات)».

وتابع: «إطلاق الرحلات إلى مدينة نابولي تزامن مع احتفال الناقلة بمرور 10 سنوات على تأسيسها، حيث نقلت أكثر من 70 مليون مسافر خلال هذه الفترة وشبكة وجهات تغطي أكثر من 90 وجهة في 47 بلداً حول العالم. كما أن (الناقلة) افتتحت أكثر من 71 وجهة لم تكن مخدومة برحلات طيران مباشر من دبي أو الإمارات».

من جهته، قال نائب الرئيس للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، لمنطقة أوروبا وروسيا وأميركا اللاتينية، تيري أوكوك: «من خلال شراكتنا بالرمز يمكن لمسافري طيران الإمارات عبر شبكتنا العالمية السفر بسهولة إلى نابولي فيما تتيح للمسافرين من منطقة نابولي سهولة الربط في الرحلات من رحلاتهم على (فلاي دبي) إلى (طيران الإمارات) عبر مركزنا التشغيلي في مطار دبي، ومنها إلى أكثر الوجهات شعبية حول العالم في أستراليا ومصر والصين».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «غيساك سبا» التي تدير مطار نابولي، روبرتو باربيري: «مع رحلات (فلاي دبي) الجديدة، نوفر بوابة إلى الإمارات والشرق، إلى جانب فرص السفر إلى وجهات مثل أستراليا وتايلاند، والتي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق حتى الأسبوع الماضي وهي الآن على بعد محطة واحدة فقط».

الثقافة والفن

تعد إيطاليا وجهة سياحية ذات شعبية عالية من مختلف أنحاء العالم عبر شبكة «فلاي دبي»، إضافة الى أنها أحد مراكز التجارة والصناعة. وتعتبر نابولي واحدة من أكبر مدن إيطاليا وهي مزيج غني بالثقافة والفن، فضلاً عن وجباتها العالمية وساحل «أمالفي» الساحر. ووفقاً لهيئة السياحة الايطالية، فإن السياح من دولة الإمارات لإيطاليا هم الأعلى إنفاقاً بين سياح منطقة الشرق الأوسط، في حين نمت أعدادهم بنسبة 21.97% مقارنة بعام 2017.

شبكة «فلاي دبي» تغطي 27 وجهة في أوروبا حالياً.