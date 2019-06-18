7 خطوات لتفعيل خاصية التحكم الأبوي في هواتف الأبناء

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن إجراءات وخطوات محددة لتفعيل خاصية التحكم الأبوي في هواتف الأبناء والحصول على التقرير المفصل لطريقة استخدام الابناء للجهاز.

وأوضحت "تنظيم الاتصالات" ان تفعيل هذه الخاصية متاح على الهواتف التي تعمل بنظام IOS وهي هواتف الاي فون، وتتضمن هذه الخطوات:

- الدخول الى الاعدادات.

- الضغط على زر مدة استخدام الجهاز وتفعيل الخاصية ثم الضغط على "متابعة".

- اختيار الخيار الثاني "هذا الآي فون لطفلي".

- من خلال خاصية وقت التوقف يمكن تعيين وقت البدء ووقت الانتهاء ثم اختيار حدود التطبيق واضافة حد او قيد معين.

- اختيار حزمة من البرامج التي ترغب في السماح لابنك بمشاهدتها وتحديد المدة المسموح باستخدامها خلال اليوم ساعة او ساعتين يوميا.

- العودة الي القائمة الرئيسية والضغط على قيود المحتوى والخصوصية.

- انشاء كلمة السر الخاصة بولي الامر، ويمكن في هذه الخاصية حجب المحتوى غير اللائق والسماح لهم بتحميل التطبيقات التي تتناسب مع فئاتهم العمرية من خلال الضغط على قيود المحتوى ثم اختيار التطبيقات واختيار الفئة العمرية المناسبة للأبناء.