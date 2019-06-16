«جافزا» تدعم عملاءها للحصول على تأشيرات طويلة الأمد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، تسهيلات للحصول على تأشيرات طويلة الأمد لعملائها، ما يسهم في جذب المواهب ذات الكفاءات العالية والحفاظ عليها.

وأكدت «جافزا»، في بيان أمس، أن هذه الخطوة تتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018، الذي صدر بمرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للترويج لدولة الإمارات كوجهة لأصحاب الكفاءات في مجموعة واسعة من المجالات. وينطبق المرسوم على فئات عديدة من المستثمرين ورجال الأعمال والباحثين وغيرهم من المتخصصين والمبتكرين.

وأعلنت أنها ستسهل على العملاء الحاليين والجدد المؤهلين، الحصول على هذه التأشيرات والذين يستوفون المتطلبات واللوائح الحكومية في هذا المجال. وستعمل المنطقة الحرة عن كثب مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئات الحكومية المعنية لضمان السلاسة والسرعة في الحصول على الإقامة وفق الشروط.

وقال المدير التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات» والمدير التنفيذي لـ«جافزا»، محمد المعلم: «المنطقة الحرة لجبل علي من السباقين في دعم المواهب واستقطاب الكفاءات، استلهاماً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي دفع الاقتصاد الوطني بوتيرة ثابتة نحو المستقبل بالتنويع والابتكار وبناء اقتصاد مستدام يعتمد على روافد متعددة».

وأضاف: «الابتكار دائماً جوهر تقدمنا ونجاحنا، فهو يمثل أحد الأسباب الرئيسة التي مكنت دولة الإمارات من تحقيق الرفاهية لأولئك المبتكرين على مر العقود. ويمثل قرار منح التأشيرات طويلة الأمد للأفراد الجديرين بها خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح ستساعدنا في الحفاظ على مكانتنا بين المجتمعات حول العالم».

وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية الحصول على تأشيرة لمدة خمس أو عشر سنوات وتجديدها تلقائياً وفق معايير وشروط محددة.