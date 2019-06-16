فتح باب التسجيل في الدورة 18 لجائزة «خليفة للامتياز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مكتب جائزة الشيخ خليفة للامتياز، عن فتح باب التقدم والتسجيل للمشاركة في جائزة الشيخ خليفة للامتياز بدورتها الثامنة عشرة (2019 – 2020)، والذي سيستمر حتى شهر أكتوبر المقبل. جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التعريفية الثانية للجائزة، والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صباح أمس في مقر مبنى الغرفة، وشهدت حضور ما يزيد على 90 من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العاملين في مجالات وأنشطة اقتصادية مختلفة.

وقدم الندوة مستشار التميز المؤسسي في غرفة أبوظبي، شوقي اليوسف، حيث تم خلالها التعريف بماهية الجائزة وشرح الإطار العام لها، والتعريف بأهم الأدوار التي تقدمها الجائزة لرفع القدرات التنافسية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

واستعرضت التعريف بنموذج الجائزة، وكيفية توثيق معنى التميز المؤسسي من منظور جميع المعنيين، وشرحاً للأسس العامة لمعايير الجائزة ومنهجية قياس الأداء المتبعة من قبل المقيّمين والمحكمين بالجائزة، كما تم التعرف إلى القطاعات المشاركة بجائزة الشيخ خليفة للامتياز لهذا العام، وتم تعريفهم بأهمية المشاركة وكيفيتها، والشكل العام لوثيقة التقدم للمشاركة، وكيفية إعدادها وفق متطلبات الجائزة.

وتعد جائزة الشيخ خليفة للامتياز إحدى أهم الجوائز العالمية التي تهدف إلى بناء الإنسان معرفة ومهارة وسلوكاً، والتي تقوم ضمن استراتيجيتها العملية على دعم مؤسسات القطاع الخاص، وتقديم فرص التميز لها، وإتاحة الحوافز للإبداع في أدائها.