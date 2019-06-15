مجلس الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية

المصدر: أبوظبي-وام

اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية وذلك في ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية و التحديث المستمر لمجالسه.

وتفصيلا .. وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الامارات للتنمية لمدة ثلاث سنوات برئاسة عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وعضوية كل من يونس حاجي الخوري والسيد عبدالواحد محمد الفهيم وخلفان جمعة بالهول والآنسة مريم سعيد غباش والسيد وليد خليل الهاشمي والسيد سعيد محمد البحار والسيدة سلامة محمد الظاهري والسيد أحمد عتيقة.

وتأسس " مصرف الإمارات للتنمية " بهدف الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك أساسي في توفير الخدمات المالية التنموية ومن اختصاصاته تيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية فضلا عن تمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة ودعم المشاريع الصناعية والعقارية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في تمويلها وتنميتها.