"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى 15 يونيو

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قالت "طيران الإمارات" إنها مددت تعليق رحلاتها إلى الخرطوم حتى الـ15 من شهر يونيو الجاري بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.

وذكرت الشركة على موقعها الشبكي، أنها تراقب الموقف عن كثب، وستقوم بتحديث المعلومات مع تطور الوضع، مشيرة إلى أنه على المسافرين المتضررين بالرحلات الاتصال بوكيل الحجز أو مكاتب "طيران الإمارات" للمساعدة.

وأضافت أنه بالنسبة لرحلات شريكتها في الرمز "فلاي دبي"، فإنه سيتم استئناف الرحلة FZ635 إلى الخرطوم عبر بورتسودان بتاريخ 14 يونيو، لكن الرحلات الجوية FZ631/FZ632 إلى الخرطوم تظل معلقة حتى 20 يونيو الجاري.

وبينت أنه يمكن للمسافرين الذين لديهم حجوزات في رحلات تشغلها "فلاي دبي" إلى الخرطوم وبورتسودان زيارة flydubai.com للحصول على آخر التحديثات.