«أراضي دبي» تقدم خدمات «اتصالات» عبر «إيجاري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، مذكرة تفاهم بشأن نظام «إيجاري»، وتقنية «البلوك تشين العقاري».

ووفقاً لبيان صادر أمس، تأتي هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تطبيق معايير الحكومة الذكية (إدارة بلا أوراق وخفض عدد زيارات المتعاملين والعقود الرقمية)، واستراتيجية «البلوك تشين»، والعمل على تسهيل إجراءات المتعاملين، حيث ستقوم الدائرة بتقديم خدمات «اتصالات» عن طريق تطبيق «إيجاري» من خلال الربط مع «اتصالات».

وبموجب المذكرة، ستحدد «أراضي دبي» نوعية الخدمات المتعلقة بتطبيق «إيجاري»، و«تقنية البلوك تشين العقاري»، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة، إضافة إلى منح «اتصالات» حقاً غير حصري لإدراج خدماتها عند تسجيل عقود «إيجاري»، بما في ذلك خدمات الإنترنت وخطوط الهاتف الثابتة والخلوية.

وتتولى الدائرة تقديم التدريب والاستشارات الفنية الضرورية المتعلقة بتطبيق «إيجاري» للمعنيين في «اتصالات»، إلى جانب توفير الدعم اللازم لتمكينها من إنجاز الربط الإلكتروني بين أنظمة الطرفين المتعلقة بهذا التطبيق.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن: «لقد سجلنا سبقاً تقنياً عالمياً مهماً بعد اعتمادنا نظام (بلوك تشين)، حرصاً منا على ترجمة استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)».

وأضاف: «حتى نتمكن من تطوير قاعدة بيانات ذكية وآمنة تجمع العقود العقارية كافة، بما في ذلك تسجيل عقود الإيجار، وربطها مع كل الهيئات والمؤسسات، فإننا نحرص على التوصل إلى اتفاقيات مع نخبة الشركاء الذين يمتلكون الخبرات الكافية، للوصول إلى نظام محكم قادر على تحقيق أهدافنا المؤسسية، ودعم رؤية القيادة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم».

من جهته، قال مدير عام «اتصالات» في منطقة دبي، عبدالله سالم المانع، إن «(اتصالات) ستقدم جميع متطلبات دمج واستخدام خاصية تقديم الخدمات لمتعاملي دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن طريق تطبيق (إيجاري)، وبما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للعملاء وتبسيطها».

وأكد المانع أن «مجموعة الإمارات للاتصالات تلتزم بدورها بإجراء الاستعدادات اللازمة كمرحلة أولى في أنظمتها لتوفير عروض الخدمات للمتعاملين الراغبين في تقديم الطلبات عن طريق نظام (إيجاري)، وذلك وفقاً لمتطلبات (أراضي دبي)»، مشيراً إلى أن «(اتصالات) ستتولى أيضاً تثقيف كل الموظفين المعنيين لدى الطرفين، لتمكينهم من التعامل مع المتطلبات الواردة عن طريق (إيجاري)». وذكر أن «(اتصالات) أبدت التزامها للتواصل مع فريق الدعم في (أراضي دبي)، وإبلاغهم عن أي خلل أو اقتراحات أو ملاحظات لتحسين وتطوير نظام (إيجاري) أو العروض المقترحة من قبلهم»، مبيناً أنه «في المرحلة الثانية، تجري (اتصالات) الاستعدادات اللازمة للربط مع قاعدة بيانات (إيجاري) على (البلوك تشين العقاري) لتقديم خدمات متكاملة مع (أراضي دبي)».

السرعة في التنفيذ

قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، خليفة الزريم السويدي: «إننا ندرك مستقبل تقنية (بلوك تشين)، كأحد أهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، للاستفادة منها في تطوير عمليات التسجيل والتحقق وتنفيذ التعاملات على اختلاف أنواعها، والأهم من ذلك إمكانية تنفيذها بسرعة وأمان».

وأضاف السويدي أن «من شأن مذكرة التفاهم التي وقعتها الدائرة مع (اتصالات) أن تساعدنا على تقديم خدمات لا نظير لها لخدمة المؤجرين والمستأجرين في المراحل الأولى، على أن تغطي في مراحل لاحقة المطورين والمستثمرين».