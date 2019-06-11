«الإمارات دبي الوطني» يطلق باقة «إكسبو 2020 دبي» للخدمات المصرفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، الشريك المصرفي الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، أمس، عن إطلاق باقة «إكسبو 2020 دبي» المخصصة للخدمات المصرفية للأعمال، التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وأوضح البنك في بيان، أن حساب «إكسبو 2020 دبي» من بنك الإمارات دبي الوطني يتوافر لجميع المؤسسات المسجلة في سوق «إكسبو 2020 دبي»، على الإنترنت عبر (OMP - Online Marketplace)، البوابة الإلكترونية التي تتيح للشركات إيجاد فرص جديدة، وتسويق أعمالها، والتعاون مع الحدث العالمي وشبكته الواسعة من الشركاء والموردين.

وتشمل الباقة الجذابة أسعاراً تفضيلية ومزايا على المعاملات، ورأس المال العامل، والتمويل التجاري، ومعاملات الصرف الأجنبي، والقروض التجارية، وتهدف إلى دعم نمو وتطور الشركات المسجلة لمزاولة الأعمال مع «إكسبو 2020 دبي».

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم: «باعتبارنا الشريك المصرفي الرسمي لـ(إكسبو 2020 دبي)، فإن البنك يلتزم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وهذا ما تهدف إليه الباقة الجديدة للخدمات المصرفية للأعمال والمصممة خصيصاً لدعم هذه الشركات، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يقدّمها هذا الحدث العالمي الضخم، تماشياً مع موضوعاته الفرعية».

من جانبه، قال المدير المالي لـ«إكسبو 2020 دبي»، مختار صافي: «إننا نعمل بالتعاون مع شركائنا في إطار التزامنا الراسخ بتمكين الشركات من مختلف الأحجام من اغتنام الفرص التجارية المتنوعة التي تتوافر في معارض (إكسبو الدولية)».

وأضاف أنه «في ظل الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنظيم (إكسبو 2020 دبي)، تسعدنا مبادرة بنك الإمارات دبي الوطني إلى اتخاذ هذه الخطوة المتمثلة في إطلاق منتج مصرفي مبتكر، يساعد الشركات العاملة في دولة الإمارات والمسجلة في سوق (إكسبو 2020 دبي) على الإنترنت على تحقيق الاستفادة القصوى من الخيارات المصرفية التفضيلية». وتابع صافي: «يتمثل هدفنا في تخصيص 20% من الإنفاق المباشر وغير المباشر في (إكسبو 2020 دبي) للشركات الصغيرة والمتوسطة، بوصفها المحرك الاقتصادي الرئيس لمختلف الاقتصادات»، مشيراً إلى أن «من شأن سوق (إكسبو 2020 دبي) على الإنترنت أن يسهم في بتعزيز الأثر الاقتصادي لمثل هذا الحدث العالمي، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً».

مزايا

تضم قائمة المزايا التي يقدّمها حساب «إكسبو 2020 دبي» من بنك الإمارات دبي الوطني ما يلي:

- لا توجد رسوم على شرط تحقيق الحد الأدنى من متوسط الرصيد الشهري للأشهر الـ12 الأولى.

- واحد من أدنى متطلبات متوسط الرصيد الشهري في الإمارات، وهو قيمة 10 آلاف درهم بعد أول 12 شهراً.

- أسعار تفضيلية على المعاملات المصرفية، وعلى معاملات الصرف الأجنبي والتحويلات البرقية.

- دعم تمويل التجارة لمتطلبات التمويل قصير الأمد.

- دعم رأس المال العامل والقروض التجارية بشروط جذابة.

حلول نقاط البيع والحلول التجارية عبر «نتورك إنترناشيونال»، المزوّد الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وشريك الاستحواذ التجاري الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي».

فرصة

يقدم سوق «إكسبو 2020 دبي» على الإنترنت فرصة للشركات من جميع الأحجام لاستعراض خبراتها ومنتجاتها خلال الحدث العالمي وأمام المشاركين فيه وشركائه والمرخصين والمقاولين الرئيسين، فضلاً عن الشركات الأخرى المسجلة من شتى أنحاء العالم.