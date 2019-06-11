«مطارات دبي» تحظر استخدام منتجات بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعهدت مؤسسة مطارات دبي، أمس، بأداء دورها في تخليص كوكب الأرض من المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام لمرة واحدة، من خلال الإعلان عن نيتها حظر استخدامها في الساحات المخصصة للمستهلكين في أكثر المطارات الدولية ازدحاماً على مستوى العالم بدءاً من أول يناير 2020.

وأوضحت المؤسسة في بيان أنها تقوم كل عام بإعادة تدوير ما يزيد على 43 ألف طن من الورق والزجاج والمخلفات الأخرى للحد من تأثيرها في البيئة، مشيرة إلى أنه على مدار الأشهر الستة الماضية فقط، تمكنت «مطارات دبي» من جمع 16 طناً من الزجاجات البلاستيكية وأغطية الزجاجات المعدة للاستخدام مرة واحدة والتخلص منها.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «مطارات دبي»، يوجين باري، إنه «في مطار يستقبل ما يقرب من 90 مليون شخص كل عام، نؤمن بقدرتنا على إحداث فرق ملموس من خلال خفض استهلاك المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة في الساحات المخصصة للمستهلكين، بل إزالة استخدامها نهائياً»، مضيفاً: «اليوم، نلتزم بالعمل مع جميع شركائنا في قطاعي الامتياز والضيافة لتحقيق هذا الهدف بدءاً من الأول من يناير 2020».

وتأكيداً على هذا الالتزام قامت مطارات دبي الأسبوع الماضي بالتعاون مع أكثر من 106 شركات تدير أعمالها في مطار دبي الدولي، باستعراض التأثير الإيجابي الذي يمكن إحداثه من خلال القضاء على الممارسات والمواد التي من شأنها الإضرار بالبيئة.