الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 2019 بدعم توقعات خفض الفائدة

المصدر: عواصم ــ رويترز

تراجعت أسعار الذهب، أمس، لكنها تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ بداية العام الجاري، بدعم من توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، وتصاعد نزاعات التجارة العالمية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1330.99 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بينما تراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1336.20 دولاراً.

لكن الذهب ربح 2% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتسجيل أفضل ارتفاع أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ أواخر ديسمبر 2018.

وارتفع المعدن النفيس 50 دولاراً تقريباً، بعد أن هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية على سلع المكسيك، بينما عززت القراءات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة آمال خفض أسعار الفائدة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.1% إلى 14.86 دولاراً للأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 25 يناير 2019.

وتراجع البلاتين 0.1% إلى 802.40 دولار للأوقية، لكن المعدن المستخدم في التحفيز بصناعة السيارات يتجه لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في سبعة أسابيع. وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1347.76 دولاراً للأوقية.