صافي احتياطي النقد الأجنبي بالإمارات يرتفع 16.63 مليار درهم بالربع الأول

المصدر: شريف اليماني - دبي

واصل صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي صعوده خلال العام الجاري، ليرتفع خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام بنحو 16.63 مليار درهم بنسبة بلغت 4.6%، حيث وصل إلى 375.08 مليار درهم، بنهاية مارس الماضي، محققا ارتفاعا قدره 31.68 مليار درهم بنسبة 9.2% مقارنة بشهر يناير الماضي، وبلغت نسبة ارتفاعه 5.1% مقارنة بشهر فبراير.

وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس الماضية حتى نهاية عام 2018 بنسبة 27.9%، حيث سجل في نهاية العام الماضي 358.45 مليار درهم، مقارنة بنحو 280.26 مليار درهم في نهاية عام 2014.

وحقق صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعا قدره 19.97% في عام 2015، فيما شهد تراجعا طفيفا خلال عام 2016 بنسبة 8.13%، ثم عاود في عام 2017 الارتفاع بقوة بنسبة بلغت 11.72%، وشهد ارتفاعا قدره 3.8% خلال عام 2018