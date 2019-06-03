دو" تسلم الهواتف التي تدعم "الجيل الخامس" لأوائل عملائها المسجلين مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سلمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، هواتف أكسون برو 10 و هو أول الهواتف التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس لأوائل عملائها المسجّلين مسبقاً، في الدولة، ويأتي ذلك في اطار تعاونها مع «زد تي إي»، المزود العالمي الرائد للهواتف المحمولة، لاتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة لاستكشاف قوة وفعالية الاتصال باستخدام تقنية الجيل الخامس وتوفيرها لهم على نحو مبتكر.

وتعتبر دو المشغل الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي توفر لعملائها تجربة أعلى سرعات الاتصال بتقنية الجيل الخامس تصل إلى ما يزيد عن 1.26 غيغابت في الثانية على شبكة الجيل الخامس المتوفرة حالياً في متاجرها ومجالس السحور الرمضانية التي نظمتها في كل من إمارة دبي وأبوظبي طوال شهر مايو، مما يؤكد دورها كشركة اتصال رائدة في نشر تقنية الجيل الخامس على نحو ناجح. كما أكدت الشركة على التزامها بتسريع عملية تبني تقنية الجيل الخامس عبر توفير البنية التحتية والأجهزة الخاصة بها، وبصفتها شريك استراتيجي رئيسي في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى المنطقة.