مزايا الأسعار المرنة لتذاكر الطيران

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر شركات الطيران العديد من فئات الأسعار على تذاكر السفر، فهناك الأسعار المخفضة والترويجية، أو تلك المحددة بفترة زمنية، سواء كان للحجز المسبق، أو أسعار التوفير.

ويؤثر نوع السعر في الشروط والقيود التي تطبق على تذكرة السفر، لذلك، قد يكون شراء تذكرة طيران عملية مربكة في أيامنا الحالية، فهناك الأسعار المرنة، وتلك التي تصنف ضمن الفئة الأكثر مرونة التي تضمن للمسافر بعض المزايا مثل اكتساب مزيد من أميال السفر على هذه الرحلات، مع وجود مرونة أكبر لتعديل البيانات والمعلومات أو إلغاء التذاكر، واسترداد قيمتها، كما تمنح الأسعار المرنة لمتعامليها الحاجة إلى عدد أقل من الأميال لترقية درجة السفر على الرحلة الجوية.

في المقابل، إذا اشترى المسافر تذكرة مرنة من الدرجة الاقتصادية، فيمكنه الحصول على ترقية مجانية إلى درجة رجال الأعمال. وتمنح التذاكر المرنة، المتعاملين، إمكانية إجراء تغييرات غير محدودة على الحجز، إذ لن يكون هناك أي رسوم تغيير، إلا أنه بالنسبة للعديد من الشركات، فإنه يتم تطبيق فرق السعر بين التذكرة الأصلية وتلك المعدلة. وتخضع تذاكر السفر عموماً بما في ذلك المرنة للعديد من الشروط والأحكام التي ينبغي معرفتها بدقة قبل شرائها. وخلال السنوات الماضية، لجأ العديد من شركات الطيران إلى طرح فئة من الأسعار تعرف باسم الأسعار الأساسية أو التوفيرية، وهي عكس التذكرة المرنة تماماً، لأنها تأتي مع عدد كبير من القيود (لا تغيير في الرحلات الجوية، ولا ترقيات، مع قيود على الحقائب المحمولة)، وجاءت هذه الأسعار بسبب المنافسة المتزايدة من شركات الطيران منخفضة الكلفة تحديداً.