دبي في العيد.. خيارات متنوعة في مدينة عالمية تنبض بالحياة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يحلّ عيد الفطر الأسبوع الجاري، وتحلّ معه الاحتفالات المميزة في دبي، إذ تتنوّع العروض والفعاليات في هذه المناسبة، وتصبح دبي مقصداً للزوار من مختلف أنحاء العالم، لقضاء أجمل اللحظات مع العائلات والأصدقاء في هذه المدينة العالمية التي تضجّ بالحياة.

وتتخلل الاحتفالات بعيد الفطر مجموعة كبيرة من العروض الترويجية للإقامة في الفنادق، وعروض التسوّق والمطاعم، ومتنزهات الألعاب، إضافة إلى جدول حافل بالحفلات الغنائية.

وتضمّ دبي العديد من الحدائق المائية التي توفر مغامرات وتجارب رائعة لجميع أفراد العائلة للاستمتاع بالكثير من الألعاب والمنزلقات المائية، بدءاً من «حديقة ليغولاند» المائية في «دبي باركس آند ريزورتس»، و«حديقة أكوافينتشر» في «منتجع أتلانتس النخلة» التي تضمّ مجموعة من أكثر المنزلقات تشويقاً في العالم، فيما تقدم «حديقة وايلد وادي» أروع التجارب للصغار والكبار، إذ يعتبر منزلق «جميرا سكيرا» أحد أهم معالم الحديقة، ويصل ارتفاعه إلى 120 متراً، ويهبط فيه اللاعب بسرعة 80 كيلومتراً بالساعة، كما يمكن ممارسة رياضة ركوب الأمواج أو التزحلق على المنزلقات المائية الطويلة، وغيرها من الألعاب المائية، في «حديقة لاغونا» على شاطئ «لا مير» في منطقة جميرا.

وتقدّم دبي لزوّارها مجموعة كبيرة من المعالم السياحية والأنشطة الترفيهية والمغامرات المشوّقة التي تُناسب الأذواق والأعمار كافة، فضلاً عن مجموعة متنوّعة من الألعاب المشوّقة في مدينة «آي إم جي» الترفيهية للمغامرات التي تمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربّعة، وتضمّ أربع مناطق ألعاب منفصلة مغلقة ومُكيفة. كما يمكن التزلج على الثلج في منتجع «سكي دبي» في مركز تسوق «مول الإمارات»، واختبار تجربة مسار الانزلاق أو زيارة منطقة البطاريق.

وتُعدّ دبي أيضاً وجهة سياحية مثالية لقضاء أفضل عطلة صيفية برفقة الأطفال، إذ توفر المدينة الكثير من الأنشطة والمعالم الترفيهية المناسبة للصغار في الأماكن المغلقة. ويعد حوض «دبي أكواريوم» وحديقة الحيوانات المائية أكبر أحواض السمك المعلّقة في العالم، ويقع في مركز تسوق «دبي مول».

ويمكن للأطفال هنا مشاهدة أسماك القرش، والتماسيح، وأسماك «الراي» عن كثب، وحتى الانضمام إلى جولة وراء الكواليس لمعرفة المزيد عن كيفية الاهتمام بالحيوانات المائية.

أما «كيدزانيا» فهو مجمّع تثقيفي وترفيهي يقع في «دبي مول»، وهو نسخة عن مدينة تحتوي على شوارع معبّدة واقتصاد فعّال، وقد تم تصميمه للأطفال في الفترة العمرية بين أربعة أعوام و16 عاماً. ويوفّر لهم هذا المكان بيئة آمنة يمكنهم فيها استخدام خيالهم لاستكشاف «العمل» كطيّار، أو طبيب أسنان، أو رجل إطفاء.

ويمكن كذلك اصطحاب الأطفال للاحتفال بعيد الفطر في «مدينة الطفل»، للتعلم وزيادة المعرفة عن مظاهر الاحتفال بالعيد من خلال سلسلة من النشاطات. وتُعدّ مدينة الطفل وجهة ترفيهية تعليمية تقدّم معارض تفاعلية وورش عمل حول العديد من الموضوعات العلمية. ويمكن للأطفال التعلّم حول جسم الإنسان والثقافات العالمية، والمشاركة في نشاطات أسبوعية وورش عمل.

وللاستمتاع باحتفالات عيد الفطر مع العائلة، يقصد الكثيرون عروض الألعاب النارية في دبي، إذ تنظم العديد من الوجهات في دبي عروضاً خاصة، وفي اليوم الأول، يمكن التوجه إلى منطقة «لا مير» عند الساعة التاسعة مساءً، أو منطقة «السيف» عند الساعة 9.30 مساءً. كما يمكن التوجه إلى مركز تسوق «دبي فستيفال سيتي مول».

ويوجد في دبي العشرات من المراكز التجارية، توفر لزوارها أكثر من مجرّد تجربة تسوق بسيطة، وتضم بعض هذه المراكز مناطق ترفيهية مغلقة، إضافة إلى المتاجر المختلفة والمطاعم المتنوعة، لهذه الأسباب وأكثر، تُعتبر زيارة هذه المراكز تجربة شاملة تجمع بين الترفيه والتسوق، وتمضية الأوقات الرائعة مع العائلة والأصدقاء.

وخلال إجازة عيد الفطر يلجأ العديد من مراكز التسوق الرئيسة في دبي إلى تنظيم أنشطة وفعاليات فنية وترفيهية، وتشتهر دبي أيضاً بمرافقها ومحطات الجذب السياحي الشهيرة، ويعتبر «جميرا بيتش ريزيدنس» من أبرزها، فضلاً عن «وسط مدينة دبي» الذي يوصف بأنه «قلب العالم الحاضر»، و«برج خليفة»، والنافورة الراقصة.