«دو» تطلق باقة تجوال جديدة مع مكالمات صوتية غير محدودة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، إطلاق باقة تجوال جديدة، تشمل دقائق لإجراء مكالمات صوتية غير محدودة، إضافة إلى 2.5 غيغابايت من البيانات للاتصال بالإنترنت صالحة لمدة سبعة أيام، مقابل 300 درهم.

وأفادت «دو» في بيان بأنها تهدف من خلال الباقة الجديدة إلى تمكين العملاء من التواصل بشكل سلس، ومنحهم مستوى أعلى من المرونة أثناء سفرهم.

وأشارت «دو» إلى أن العملاء الذين يشتركون في باقة التجوال الجديدة لن يحتاجوا بعد الآن إلى الوقوف في طوابير لشراء شرائح اتصال محلية في البلدان التي يسافرون إليها، حيث سيكون بمقدورهم إجراء المكالمات أو التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم في دولة الإمارات أو الدول الأخرى من رقمهم الإماراتي، وبأسعار معقولة.

وأضافت أنه يمكن للعملاء من خلال الباقة الجديدة الاتصال بالإنترنت أو إجراء مكالمات صوتية (للمكالمات الصادرة فقط) لحجز سيارة الأجرة أو التأكد من الحجز الفندقي الخاص بهم، وذلك حال وصولهم إلى وجهتهم.

وأوضحت «دو» أن الباقة الجديدة تتوافر للعملاء الذين يسافرون إلى 47 دولة، بما في ذلك دول الخليج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية ومصر وذلك اعتباراً من أمس، كما يمكن لعملاء الآجل الاشتراك في الباقة الجديدة عن طريق إرسال رسالة U إلى الرقم 5102.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لخدمات الاتصال في «دو»، فهد الحساوي: «نعمل على تصميم باقات تجوال تتمحور حول متطلبات العملاء الذين باتوا يبحثون اليوم عن خدمات توفر لهم مستوى عالياً من المرونة مع عدم المساومة على الجودة»، لافتاً إلى أن «الباقة الجديدة ستتيح للعملاء الاستمتاع بمكالمات صوت غير محدودة، وبيانات للاتصال بالإنترنت، وهو الأمر الذي لم يكن متوافراً في السابق».

وأضاف الحساوي أنه من خلال الاشتراك في باقة التجوال الجديدة، لم يعد على العملاء القلق بشأن الاستمرار بالاتصال أثناء السفر، مشيراً إلى أنه من خلال تقديم باقة التجوال الخالية من المتاعب بأسعار جذابة، بات بإمكان العملاء الآن الاتصال أو إرسال رسائل إلى الدولة، إضافة إلى العديد من الوجهات الأخرى، بمجرد هبوطهم على مدرج المطار، ومن خلال بطاقة المحمول الشخصية الصادرة من الإمارات، ما يعني أنه بإمكانهم الاتصال بالإنترنت أو الاتصال بسيارة أجرة في اللحظة التي يهبطون فيها بسهولة تامة.