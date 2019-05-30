«طيران الإمارات»: «العملاقة» إلى مسقط في أقصر رحلة لها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها تعتزم تشغيل رحلتين يومياً بطائرات (A380) العملاقة اعتباراً من الاول من يوليو المقبل.

وأوضحت الناقلة أن الرحلتين «ئي كيه 862/ 863» و«ئي كيه 864/ 865» ستعملان بين دبي ومطار مسقط الدولي بالطائرات ذات الطابفين، لتصبح مسقط أقصر رحلة منتظمة لطائرة «الإمارات العملاقة»، بمسافة 340 كيلومتراً في كل اتجاه، مشيرة إلى أن رحلات (A380) الجديدة إلى مسقط تمثل مدى المرونة التي تنتهجها «طيران الإمارات» في الاستخدام الأمثل للأسطول، والتزامها توفير تجربة سفر فريدة لركابها.

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية، إن «سلطنة عُمان مهمة للغاية ضمن شبكة خطوطنا، ونحن نواصل العمل لتطوير عملياتنا فيها باستمرار لخدمة عملائنا على أفضل وجه».

وأضاف أن «تشغيل الطائرة (A380) إلى مسقط، يعني أن المزيد من عملائنا سيحظى بفرصة تجربة منتجاتنا الرائدة في الصناعة، كما سيوسع خياراتهم وتفضيلاتهم عند تخطيط رحلاتهم».

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمطارات عمان، الشيخ أيمن بن أحمد الحسني، إن «مطار مسقط الدولي أثبت جاهزيته لهذا الحدث الاستثنائي، وسيشكل استقبال الرحلات المنتظمة لهذه الطائرة العملاقة مكسباً لإثبات قدرة المطار الكبيرة لاستيعاب طائرة بهذا الحجم».

ويأتي قرار «طيران الإمارات» تشغيل طائرات (A380) لخدمة مسقط بعد عام واحد من قيام هذه الطائرة برحلة لمرة واحدة إلى مطار مسقط الدولي احتفالاً بمرور 25 على إطلاق عمليات الناقلة في سلطنة عمان، وذلك في تأكيد جديد على جاهزية البنية الأساسية للمطار للتعامل مع الطائرة ذات الطابقين.