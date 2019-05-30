«الإمارات لحماية المستهلك» تتلقّى شكاوى من عدم وجود تخفيضات على اللحوم والدواجن

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة، بأنها تلقّت شكاوى وملاحظات من مستهلكين بشأن عدم وجود تخفيضات على اللحوم والدواجن في منافذ البيع المختلفة خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن المستهلكين طالبوا بطرح عروض مخفضة على اللحوم والدواجن قبل نهاية الشهر.

وطالبت الجمعية في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» منافذ البيع والجمعيات التعاونية بسرعة التحقيق في الشكاوى التي تتلقاها من مستهلكين، وتعريفهم بالإجراءات التي يتم اتخاذها لحل الشكوى والفترة المحددة للتعامل، داعية إلى طرح عروض التخفيضات في أكثر من منفذ بيع بكل إمارة لإتاحة الفرصة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم بسهولة وتجنباً للازدحام.

شكاوى

وتفصيلاً، قال رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة، محمد خليفة المهيري، إن الجمعية تلقت شكاوى وملاحظات من مستهلكين في إمارات مختلفة بشأن عدم وجود تخفيضات على اللحوم والدواجن في منافذ البيع خلال رمضان. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن المستهلكين طالبوا من خلال الشكاوى بطرح عروض مخفضة على اللحوم والدواجن قبل نهاية رمضان.

حقوق المستهلكين

وطالب المهيري منافذ البيع والجمعيات التعاونية باحترام حقوق المستهلكين والتعامل بجدية مع الشكاوى التي تتلقاها منهم، لاسيما تلك الشكاوى والملاحظات المتعلقة بأخطاء تقوم بها المنافذ مثل أخطاء الفواتير واختلاف السعر بين رفوف العرض وصناديق الدفع.

كما طالب المنافذ والجمعيات بسرعة التحقيق في هذه الشكاوى واطلاع المستهلكين على خطوات التعامل مع الشكاوى بكل شفافية، وتعريفهم بالإجراءات التي تتخذها لحل الشكوى والفترة المحددة للتعامل مع الشكوى وإبلاغ المستهلكين بنتائج هذه الشكاوى خلال مدد زمنية محددة ضماناً للجدية، مشيراً إلى أن بعض المنافذ في الدولة غير متعاونة مع المستهلكين، خصوصاً في ما يتعلق بالتحقيق في الشكاوى.

أكثر من منفذ

ودعا المهيري الشركات وتجار الجملة عند طرح تخفيضات إلى الحرص على أن تكون هذه التخفيضات مطروحة في أكثر من منفذ بيع في الإمارة نفسها وفي الدولة بصفة عامة لإتاحة الفرصة للمستهلكين للحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر.

وذكر أن الجمعية لاحظت أن شركات وتجاراً طرحوا تخفيضات على سلع رئيسة تهم المستهلكين في الموسم الرمضاني، لكنها طرحت في منفذ واحد فقط، ما أدى الى ازدحام كبير في المنفذ وصعوبة حصول المستهلكين على احتياجاتهم، فضلاً عن حدوث ارتباك في حركة السير بالمنطقة.

تخزين السلع

وشدّد المهيري على ضرورة عدم قيام المستهلكين بتخزين السلع في أي وقت أو شراء سلع لا يحتاجونها.

وأشار إلى أن شهر رمضان الجاري شهد تخزين بعض المستهلكين للعديد من السلع وشراء بعض المستهلكين سلعاً بكميات كبيرة لا يمكن استهلاكها بفترة قصيرة، داعياً إلى ترشيد الشراء وعدم القلق من نقص السلع لأن جميع السلع متوافرة وتوجد قدرة على التعامل مع حالات نقص السلع في حالة حدوثها بسرعة شديدة.

كما طالب رئيس جمعية الإمارات لحقوق المستهلك المستهلكين بمقارنة الأسعار قبل الشراء، لأن هناك منافذ بيع تغير أسعارها كل أيام عدة، وذلك حتى يحصل المستهلك على السلع بأفضل الأسعار المتاحة وعدم شراء السلع بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر.

دعم الثقافة الاستهلاكية

أكد رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الدولة، محمد خليفة المهيري، ضرورة دعم الثقافة الاستهلاكية وزيادة الوعي لدى المستهلكين كجزء من واجباتهم تجاه أنفسهم ومجتمعهم، مطالباً بأن يكون هناك ترشيد في الاستهلاك والاستغناء عن الأشياء غير الضرورية. كما أكد أهمية مساهمة الأعمال والمؤسسات المالية في دعم الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين.