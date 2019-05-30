الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات التجارية

المصدر: عواصم - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، في الوقت الذي يعزف فيه المستثمرون عن المخاطرة بفعل إشارات على تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن الدولار القوي كبح ارتفاع المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1281.59 دولاراً للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر من ذروة أسبوع عند 1287.32 دولاراً، والتي بلغها يوم الإثنين لكنه تلقّى دعماً عند نحو 1275 دولاراً.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1280.8 دولاراً للأوقية.

وتلقى أصول الملاذ الآمن طلباً في الوقت الذي ينتاب فيه القلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي بعد تقرير لصحيفة الشعب الصينية، قال إن بكين جاهزة لاستخدام معادن الأرض النادرة كوسيلة تأثير في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2017، فإن الدولار تمكن من الحفاظ على تماسكه إذ اندفع المستثمرون إلى العملة الأميركية بفعل مخاوف من تفاقم الحرب التجارية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1345.15 دولاراً للأوقية.

وربحت الفضة 0.3% إلى 14.39 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ الثالث من ديسمبر في الجلسة السابقة عند 14.25 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 798.11 دولاراً للأوقية.