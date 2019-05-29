اتفاقية بين «أراضي دبي» و«بنك المشرق» لترخيص استخدام نظام الرهن الإلكتروني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن توقيع اتفاقية ترخيص استخدام نظام الرهن الإلكتروني مع بنك المشرق، حيث تم التوقيع عليها من قبل كل من مدير عام الدائرة، سلطان بن بطي بن مجرن، وممثل عن بنك المشرق، أرشد خان.

وقال سلطان بطي بن مجرن، في بيان أمس: «جاء تطوير وإطلاق نظام الرهن الإلكتروني الجديد في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز تطبيقات وأنظمة الأتمتة في معاملاتنا، للحد من المعاملات الورقية وعدد المراجعين. ونتوقع أن يسهم تطبيق تقنيات (البلوك تشين) في خفض أعداد المراجعين إلى مستويات عالية جداً، تتناغم مع النسب التي حددتها حكومة دبي للدوائر الحكومية. ونحرص في الدائرة على دعم توجهات القيادة، واستراتيجيتها الهادفة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم».

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد نجحت في تطوير نظام إلكتروني لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري، يعرف باسم «نظام الرهن الإلكتروني»، وذلك بغرض تسجيل الرهون العقارية وتعديلها، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بفكّها. من جهة أخرى، أبدى بنك المشرق، الذي يعد من أوائل المؤسسات المصرفية العاملة في دولة الإمارات، استعداداً لاستخدام «النظام» لتسجيل عقود الرهن العقاري للمتقدمين بطلب الخدمة من الدائرة.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، يسعى الطرفان إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربطهما، وتعزيز مصالحهما المشتركة، من أجل تحقيق التكامل، وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي والمصلحة العامة.

وقال أرشد خان: «نظام الرهن الإلكتروني يعكس مساعي حكومة دبي لرقمنة الخدمات، من أجل تقديم خدمات ذكية لكل المتعاملين».