دبي الذكية تضيف 3 خدمات للتبرعات على منصة «دبي الآن»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أضافت دبي الذكية، أخيراً، ثلاث خدمات جديدة لمنصة تطبيق «دبي الآن» على أنظمة تشغيل الهواتف الذكية، ضمن فئة التبرعات، ليرتفع إجمالي الخدمات المقدمة عبر التطبيق إلى 70 خدمة، مقارنة بـ60 خدمة نهاية عام 2018.

وقالت مديرة إدارة الخدمات الذكية في دبي الذكية، حصة البلوشي، إن إضافة الخدمات الجديدة إلى منصة «دبي الآن»، تأتي في إطار خطط «دبي الذكية» للتوسع في الخدمات التي تقدمها، بوصفها المنصة الشاملة لمدينة دبي الذكية.

وأوضحت أن الخدمات الجديدة تشمل توفير قناة جديدة للتبرع لمبادرة «عام التسامح»، بالتعاون مع دائرة المالية في دبي، وخدمة أخرى بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، تتيح للمتعاملين التبرع من خلال المنصة لمبادرة «سقيا» التي تجمع التبرعات للمحتاجين للمياه، إضافة إلى خدمة جديدة بالتعاون مع جمعية «دار البر»، لتقديم قيمة «إفطار صائم».

وأشارت إلى أنها أتاحت، أخيراً، خدمة إخراج زكاة الفطر من خلال التطبيق، دون الحاجة للوقوف في طوابير انتظار على منافذ الجمعيات الخيرية.

وأكدت دبي الذكية أن لديها خططاً تعمل على تنفيذها للتطوير والتوسع في الخدمات المقدمة عبر «دبي الآن» خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن إضافة خدمات جديدة قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن عدد المستخدمين للتطبيق في الربع الأول من العام الجاري، جاوز 300 ألف مستخدم.

وذكرت أن تطبيق «دبي الآن» الشامل، الذي تم إطلاقه خلال عام 2015، يوفر حالياً 70 خدمة حيوية في المدينة، تقدمها نحو 32 جهة حكومية وغير حكومية، مقارنة مع 60 خدمة في نهاية عام 2018.

وأشارت إلى أن التطبيق يشكل نموذجاً فعلياً من أسلوب حياة الناس في المدينة الذكية، إذ يمكن للسكان إجراء خدماتهم من تطبيق واحد، من أي مكان وزمان، كما يوفر الجهد والمال على المتعاملين، ويسهم في الحفاظ على الطاقة والبيئة، ويخفف الازدحام.

وبينت أن تطبيق «دبي الآن» يتضمن حالياً 12 فئة للخدمات المقدمة، هي: الأمن، العدل، المواصلات العامة، الدفعات والفواتير، التأشيرات والإقامة، قيادة المركبات، الصحة، الأعمال، التوظيف، التعليم، والإسكان، وحديثاً تمت إضافة فئة التبرعات.

وأوضحت أن من أمثلة الخدمات التي يتضمنها التطبيق خدمات الانتقال إلى منزل جديد، وإمكانية سداد المخالفات المرورية، والبحث عن أقرب مركز لتسجيل السيارات أو تجديد الملكية، فضلاً عن خدمات سداد فواتير الماء والكهرباء وشركتي «اتصالات» و«دو»، وشحن بطاقتي «سالك» و«نول»، والحسابات في «جمارك دبي»، إضافة إلى خدمات «إيجاري» و«مكاني»، وخدمات التبرع لـ«دبي العطاء»، ومؤسسة الجليلة.

دبي الذكية أتاحت خدمة إخراج زكاة الفطر من خلال تطبيق «دبي الآن».