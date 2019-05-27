الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

المصدر: عواصم - رويترز

لامس الذهب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع، أمس، نتيجة مخاوف من حرب تجارية طويلة بين الولايات المتحدة والصين أضرت بالمعنويات، بينما عززت بيانات أميركية اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1286.21 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الذهب 1287.32 دولار هو أعلى مستوى منذ 17 مايو الجاري، فيما زاد الذهب في التعاملات الآجلة الأميركية 0.2% إلى 1285.6 دولار للأوقية.

وأثارت مجموعة من البيانات الضعيفة من الولايات المتحدة، أخيرا، مخاوف من أن حربا تجارية طويلة مع الصين بدأت تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة وعززت تكهنات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وهو أمر متوقع إلى حد كبير.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شكا مجددا من أن سياسات مجلس الاحتياطي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي أقصى نتائج ممكنة.

ويكافح الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية بعدما نزل من أعلى مستوى في عامين في الجلسة السابقة بسبب الخلاف التجاري الاميركي الصيني ما يجعل الذهب أرخص لحائزي عملات غير الدولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 14.61 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.4% إلى 1329.9 دولار، في حين صعد البلاتين 0.3% إلى 804.5 دولار للأوقية.

