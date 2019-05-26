"بيت.كوم" يكشف عن توقعات الرواتب لعام 2019

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

كشفت الدراسة الجديدة التي أجراها بيت.كوم بين المهنيين في الإمارات بالتعاون مع يوجوف، عن تصورات الموظفين بخصوص الرواتب والمزايا. فوفقاً للاستبيان، يتوقع أكثر من نصف الموظفين (54٪) تلقي زيادة في الراتب خلال عام 2019، حيث يتوقع 17٪ منهم الحصول على زيادة تصل إلى 10٪ من راتبهم الحالي.

ويهدف الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، إلى قياس رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية، والكشف عن العوامل المختلفة التي تساهم في تعزيز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم، إلى جانب تحديد مدى أهمية الراتب في تعزيز الرضا الوظيفي والرفاهية.

الرواتب والمزايا والزيادات

فيما يتعلق بالراتب، صرح 61٪ من المجيبين في الإمارات أن حزمة رواتبهم الحالية تتكون من راتب أساسي مع مزايا، بينما قال 23٪ أنها تقتصر على الراتب الأساسي فقط، أما 16٪ فقالوا أنهم يحصلون على راتب أساسي بالإضافة إلى عمولة ومزايا .

وبالنسبة لهيكل الأجور المفضل، قال 58٪ من المجيبين في الإمارات أنهم يفضلون هيكل الأجور الثابتة بنسبة 100٪، بينما قال 34٪ أنهم يفضلون هيكل الأجور الثابتة جزئياً بدفعات متغيرة للعمولة والحوافز، في حين قال 8٪ منهم بأنهم يفضلون الحصول على هيكل أجور متغير بنسبة 100٪.

ومن بين المزايا العديدة التي يحصل عليها الموظفون، يعتبر التأمين الصحي الشخصي (48٪)، وبدل المواصلات (27٪)، والمكافآت (25٪)، والتأمين الصحي للعائلة (16٪) من أهم المزايا الوظيفية في الإمارات.

من ناحية أخرى، يتوقع أكثر من نصف المجيبين (54٪) في الدولة الحصول على زيادة في عام 2019، حيث تتوقع النسبة الأكبر من هؤلاء المجيبين (18٪) زيادة قدرها 1 إلى 5٪.



خلفية المجيبين

يعمل ما يزيد عن نصف (56٪) المجيبين من الإمارات في قطاعهم الحالي منذ ما يصل إلى ست سنوات، بينما يعمل الربع تقريباً (23٪) في القطاع ذاته منذ أكثر من 10 سنوات. أما بالنسبة للشركات التي يعملون لديها، قال غالبية المجيبين (83٪) بأنهم يعملون مع شركتهم الحالية منذ ست سنوات أو أقل، في حين يعمل 49٪ مع شكرتهم الحالية منذ أقل من ثلاث سنوات.

وعندما سُئل المجيبون عن المستوى الذي وصلوا إليه في مسيرتهم المهنية، قال 27٪ بأنهم في منتصف مسيرتهم المهنية، بينما صرح 29٪ بأنهم في مركز عالٍ نسبياً ولكنهم لم يصلوا إلى أعلى منصب بعد، في حين قال 26٪ أنهم في بداية مسيرتهم المهنية، و18٪ بأنهم في أعلى مركز يمكن الوصول إليه.