«الاتحاد لائتمان الصادرات» و«ضمان» توقعان اتفاقية لإعادة التأمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات اتفاقية لإعادة التأمين، مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، وذلك لدعم نمو وتوسع الشركات المصدرة في الإمارات.

وتعمل الاتفاقية على زيادة التجارة بين الدول العربية، والصادرات الإماراتية، على المستوى العالمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنويع غير النفطية في الدولة، وتحقيق رؤية 2021.

وستدعم الجهود المشتركة، بين الاتحاد لائتمان الصادرات و«ضمان»، الأهداف المتمثلة في تشجيع النمو الاقتصادي في البلدان العربية.

ووفقاً للبيانات المالية والمؤشرات الاقتصادية، التي تقدمها منصة «سي إي آي سي»، التي تمتلك فريقاً من الخبراء الاقتصاديين والمحللين، الذين يقدمون أكثر البيانات شمولية ودقة لاقتصاد أكثر من 200 دولة، فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ليصل إلى 10.4 مليارات دولار أميركي في ديسمبر 2018، مقارنة مع 10.3 مليارات دولار في عام 2017.

وبموجب الاتفاقية، ستدعم الاتحاد لائتمان الصادرات خطط توسيع الأعمال التجارية الدولية، للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، من خلال تغطية نسبة أعلى من المخاطر.