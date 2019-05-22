وكالات سفر تطرح عروضاً ترويجية للعطلات خلال عيد الفطر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

طرحت شركات طيران ووكالات سفر عروضاً ترويجية على باقات العطلات خلال عيد الفطر، انطلاقاً من السوق المحلية، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية في مختلف الوجهات السياحية، لاسيما الأوروبية منها، في ظل تحسّن الطقس في هذا الوقت من السنة خلال الربيع وبداية فصل الصيف.

وقال مديرون وعاملون في وكالات سفر، إن العروض تستهدف شريحة من المتعاملين الذين يرغبون في قضاء عطلات سياحية خلال إجازة عيد الفطر، لافتين إلى أن معظم العروض الترويجية تلك تمتد لفترة قصيرة بين ثلاث وأربع ليال، وتتركز في الوجهات القريبة من دولة الإمارات.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن مرونة ظروف السفر بالنسبة لبعض الوجهات في هذه الفترة تحديداً، مكنت الشركات من تصميم عروض للسفر بأسعار مقبولة، مشيرين إلى أن الكلفة في أي وجهة سياحية مرتبطة بمدى توافر عدد كاف من الرحلات الجوية، فضلاً عن النسبة المتوافرة من الأماكن الشاغرة في المنشآت الفندقية.

العروض

وتفصيلاً، أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، أن أسعار العروض الترويجية للعطلات خلال عيد الفطر، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية للشخص الواحد تبدأ من نحو 2890 درهماً إلى براغ للإقامة في فندق من فئة أربع نجوم لمدة ثلاث ليال، ومن 4190 درهماً إلى لندن للإقامة في فندق من فئة خمس نجوم وللمدة نفسها، فيما تبدأ أسعار عروض إلى أمستردام من 3790 درهماً للإقامة في فندق من فئة الأربع نجوم لمدة ثلاث ليال.

وأظهر الرصد أن الجزء الأكبر من العروض يتركز في الوجهات السياحية في القارة الأوروبية، خصوصاً الوجهات الشرقية منها.

وتبدأ أسعار العروض إلى كل من وجهات تبليسي وباكو من 2300 درهم للإقامة في فندق من فئة الأربع نجوم ولمدة ثلاث ليال للشخص الواحد، و2400 درهم إلى سنغافورة للمدة نفسها، وسيشل 3700 درهم لمدة ثلاث ليال أيضا، فيما تبدأ أسعار العروض السياحية إلى بوكيت من 3200 درهم للمدة نفسها.

يشار إلى أن جميع تلك العروض تخضع للشروط والأحكام التي تحددها الشركات ووكالات السفر.

تباين الأسعار

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «بالحصا» للسياحة، ناروز سركيس، إن «أسعار العروض السياحية خلال عطلة عيد الفطر مقبولة، وفي مستويات العام الماضي تقريباً خلال الإجازة»، موضحاً أن «الأسعار تتباين من وجهة سياحية إلى أخرى بناءً على مستوى الطلب إليها، وتوافر عدد كاف من الرحلات الجوية، فضلاً عن الطاقة الفندقية الشاغرة خلال فترة الإجازة».

وأضاف سركيس أن «جزءاً كبيراً من العروض الترويجية التي طرحتها شركات طيران ووكالات سفر يتركز في الوجهات السياحية القريبة التي تصل إلى نحو أربع ساعات طيران انطلاقاً من السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «العروض الترويجية مخصصة لإجازة عيد الفطر، ولذلك نجد أن مدتها تراوح بين ثلاث وأربع ليال فندقية عادة».

وبيّن أن «الطلب بالنسبة للعطلات السياحية يزداد بوتيرة أكبر إلى المحطات القريبة، التي تمتاز بسهولة إجراءاتها المتعلقة بالتأشيرات»، لافتاً إلى أن «فئة من المتعاملين بدأوا بحجز عطلاتهم خلال عيد الفطر في وقت مبكر، في حين أن نسبة معقولة من الحجوزات تتم في الأيام القليلة التي تسبق الإجازة».

مستويات الطلب

من جهته، قال المدير العام لـ«وكالة ترو فاليو للسفر والسياحة»، وليد شوقي، إن «وكالات السياحة وشركات الطيران طرحت كثيراً من العروض السياحية خلال إجازة عيد الفطر، في ظل مستويات الطلب المعتادة عليها»، لافتاً إلى أن «مستويات وقوة الإقبال على هذه العروض تتباين من عام إلى آخر وفقاً لعوامل عدة».

وأضاف شوقي أنه «خلال العام الجاري نتوقع أن يلجأ جزء كبير من المسافرين إلى تأجيل الإجازة إلى ما بعد انتهاء الامتحانات وبدء الإجازة المدرسية».

وأشار إلى أن «مستويات الطلب سترتفع بنسبة كبيرة للغاية قبل وخلال عيد الأضحى»، مبيناً أن «هذا التوجه يستثنى منه العطلات القصيرة إلى وجهات سياحية قريبة».

تأجيل السفر

بدوره، قال رئيس شركة العابدي القابضة للسياحة والسفر، سعيد العابدي، إن «الطلب على السفر بعد شهر رمضان كان يصل إلى مستويات قياسية خلال السنوات الماضية، لكن الصورة تغيرت العام الجاري، إذ إن مواعيد الامتحانات والإجازة المدرسية أربكت حسابات السفر بالنسبة للكثيرين»، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر سيلجأ إلى تأجيل السفر، سواء بغرض العطلات السياحية، أو زيارة الأهل والأقارب إلى ما بعد الامتحانات وانتهاء العام الدراسي».

وأضاف العابدي: «في المقابل سنجد إقبالاً على السفر إلى الوجهات السياحية القريبة وبنسبة أقل إلى المحطات البعيدة نسبياً، خصوصاً أوروبا الغربية وجنوب شرق آسيا»، لافتاً إلى أن «سهولة الربط الجوي بين الإمارات والعالم الخارجي والحجم الكبير للعروض السياحية الترويجية سيشجعان على قضاء إجازات حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع».

وذكر أن «أسعار العروض السياحية تخضع للعديد من المعايير التي ترتبط بحجم الطلب عليها، كما أنها مقيدة بالعديد من الشروط والأحكام التي ينبغي التأكد منها قبل حجزها»، موضحاً أن «نسبة كبيرة من هذه العروض تمتد لفترة بين ثلاث وأربع ليال فندقية إلى مختلف الوجهات السياحية، بما في ذلك المحطات الأوروبية التي قد تشهد إقبالاً مع تحسّن الطقس».

عطلات نهاية الأسبوع

قال رئيس شركة العابدي القابضة للسياحة والسفر، سعيد العابدي، إن «سهولة الربط الجوي بين الإمارات والعالم الخارجي والحجم الكبير للعروض السياحية الترويجية، سيشجع الكثيرين لقضاء إجازات حتى خلال عطلات نهاية الأسبوع».

2890

درهماً سعر عرض إلى براغ للإقامة في فندق من أربع نجوم لمدة ثلاث ليال.