19 % نمواً في إيرادات «الخليج للملاحة» في الربع الأول

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2019، لافتة إلى أن قيمة الإيرادات التشغيلية بلغت 45 مليون درهم، مقارنة مع 37.7 مليون درهم من الفترة ذاتها من عام 2018، بنسبة نمو سنوي بلغت 19%.

وكشف المجموعة في بيان لها، أمس، أن الخسائر بلغت 11 مليون درهم في الربع الأول من 2019، مقارنة بأرباح بلغت خمسة ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2018.

وأضافت أنه تم خلال الربع الأول إدخال ناقلة البتروكيماويات «جلف ديفي» إلى الحوض الجاف لإجراء الصيانة الدورية الإلزامية، ما أدى إلى توقفها لمدة 50 يوماً خلال هذه الفترة، وبالتالي توقف عائدات تأجير تلك الناقلة خلال فترة الصيانة.

وأضافت الشركة أنها واجهت زيادة في مخصص الاستهلاك والنفقات المالية عقب صفقة الاستحواذ التي قامت بها على سفن نقل المواشي في الربع الأخير من عام 2018، ما أثر في صافي الأرباح. كما تضمنت أرباح الربع السابق من العام الماضي انخفاض المخصصات بمبلغ 8.7 ملايين درهم، ما أثر إيجاباً في نتائج الربع الأول من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، سعيد مبارك الهاجري، إن مجلس إدارة «الخليج للملاحة» يعمل على مراجعة جميع خيارات النمو الاستراتيجية، حتى تعود الشركة إلى تحقيق الأرباح.