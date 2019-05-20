دبي تستضيف مؤتمر الهيئات الاقتصادية والمهنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستضيف دبي يومي التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية.

وأفادت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري في بيان، أمس، بأن مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية سينظم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، مشيرة إلى أن المؤتمر سيجمع مديرين تنفيذيين من مختلف أنحاء العالم، وممثلي حكومات، وهيئات تدريس وطلبة جامعيين، وكذلك المهنيين الطامحين إلى تأسيس هيئات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن «دبي تسعى وبخطوات ثابتة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للمعرفة، وتدرك في الوقت ذاته الإمكانات التي تمتلكها الهيئات الاقتصادية والمهنية، وكذلك دورها المحوري في دفع عجلة النمو الإقتصادي»، لافتاً إلى أنه فضلاً عن كونها عنصراً مهماً ومحفزاً لفرص الأعمال ضمن المنظومة الواعدة والمزدهرة، فإنها كذلك تتمتع بقدرة على دعم الابتكار الذي يسهم في رفاهية المجتمعات.

وأضاف كاظم أن «مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية استطاع خلال فترة قصيرة من تأسيسه أن يصبح منصة مهمة لهذه الجهات الدولية، التي تسهم وكذلك تستفيد من الفرص العديدة التي توفّرها دبي مركزاً عالمياً للمعرفة ولفعاليات الأعمال».

من جهته، قال مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي، حسن الهاشمي، إن «إمارة دبي تعمل على ترسيخ مكانتها عاصمة إقليمية للهيئات الاقتصادية والمهنية في المنطقة، عبر إبراز المزايا التنافسية وبيئة الأعمال العالمية التي توفرها لكل الهيئات الاقتصادية والمهنية على اختلاف اختصاصاتها ومجالات عملها».

بدوره، قال النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار: «لطالما كانت دبي دائماً في طليعة المؤسسات الرائدة التي لعبت دوراً مهماً في تعزيز مكانة الجمعيات والهيئات والاستفادة القصوى من قدراتها في مختلف القطاعات».

يشار إلى أن مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، تأسس عام 2014 كمبادرة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، ومركز دبي التجاري العالمي، وهو الجهة المسؤولة عن دعم ومنح التراخيص للهيئات الإقليمية والدولية لتأسيس فروع لها في دبي.