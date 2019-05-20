«دبي الذكية»: البيانات محرك أساسي يقود نمو المدن الضخمة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت دبي الذكية، بالتعاون مع شركة «آوتلير فينشرز» Outlier Ventures، تقريراً بعنوان «لا مركزية البيانات»، تستكشف من خلاله دور البيانات والثورة الصناعية الرابعة في بناء المدن الذكية.

وكشف التقرير أنه بحلول عام 2050، سيعيش 68% من سكان العالم في المدن الكبرى التي ستنتج أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مؤكداً أن البيانات ستكون المحرك الأساسي الذي يقود نمو هذه المدن الضخمة، لمواجهة التحديات في البنية التحتية والاتصالات والنقل والرعاية الصحية.

وبحسب التقرير، ساعدت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إنشاء شبكات ووضع حلول، ما شكل خطوة أولى لمعالجة هذه المشكلة، في ما يبقى التحدي المتمثل في في ربط الأفراد والأصول والبيانات، للاستفادة بشكل كامل من هذه الشبكات.

وأظهر التقرير أنه بحلول عام 2025، ستصل كمية البيانات التي يتم إنتاجها سنوياً إلى 180 زيتابايت، من 4.4 زيتابايت في عام 2013. كما سيتم تحديد عدد المرات التي يتفاعل فيها الشخص مع أجهزة الاتصال ليصل إلى 4800 في اليوم في غضون ست سنوات، بمعدل مرة واحدة كل 18 ثانية.

ولفت إلى أن عدد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء تجاوز عدد البشر في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 20.4 مليار جهاز في عام 2020.

وأكد التقرير أهمية البيانات باعتبارها المورد الأكثر أهمية لاقتصاد المستقبل، مشدداً على أهمية استبدال مستودعات البيانات الحالية التي تؤدي إلى نتائج غير متماثلة، وتعيق الابتكار، حيث يكون التدفق الحر للبيانات ضرورياً لتعزيز التعاون والابتكار والشفافية في العلاقات الاقتصادية.

وقال مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية»، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر: «بصفتنا الجهة المعنية بتحويل دبي إلى أسعد وأذكى مدينة على وجه الأرض، فإن جميع جهودنا وخططنا تتركز في هدف واحد طموح، وهو الوصول بمدينة دبي إلى أفضل مستوى للخدمات، ومعالجة كل التحديات التي قد تواجه تحقيق هذا الهدف نحو مستقبل أفضل». وأضاف: «نتطلع إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا والبيانات على وجه الخصوص، لتشجيع الابتكار، وتأسيس قيمة أكبر لمجتمعنا وشركاتنا والمستثمرين في دولة الإمارات وخارجها»، مؤكداً المضي قدماً في خطط إقامة بيئة مفتوحة وتعاونية وصديقة للابتكار، التي لا غنى عنها لازدهار التقنيات الناشئة والمدن الذكية.

وأكد أن «دبي الذكية» ستعمل على تعزيز دعمها للشركات المبتدئة والجهات الحكومية والمجتمع بأكمله ضمن الإطار ذاته.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آوتلير فينشرز» Outlier Ventures، جيمي بيرك، إن تقرير «لا مركزية البيانات» خطوة مهمة من قبل «دبي الذكية»، تؤكد إيمانها بإمكانية فتح بيانات حقيقية لتعزيز القيمة الاقتصادية والاجتماعية.