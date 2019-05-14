«حمدان للإبداع والابتكار» يوفر خدمات اسـتشارية لرواد الأعمال بأسعار تنافسية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز حمدان للإبداع والابتكار في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب محمد الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية، بهدف تقديم الخدمات الاستشارة التخصصية بأسعار تنافسية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ذوي الأفكار الإبداعية.

وأفادت المؤسسة في بيان، أمس، بأن هذا التعاون يأتي في إطار حرصها على تحقيق رؤية واستراتيجية الحكومة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإمارة دبي، للارتقاء بها إلى أعلى مستويات الاستدامة والتنافسية على جميع الأصعدة.

ووقع الاتفاقية التي جرت في مركز حمدان للإبداع والابتكار في قرية الأعمال بدبي، كل من مدير إدارة حاضنات الأعمال في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالعزيز المازمي، والمدير التنفيذي في مكتب محمد الحمادي للمحاماة والاستشارات القانونية، المحامي محمد الحمادي.

وقال المازمي إن «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع تسعى إلى توفير حزمة من الخدمات الاستشارية والتطويرية بأسعار تفضيلية لرواد الأعمال، وذلك في سبيل دعم مسيرتهم التنموية، والارتقاء بخدماتها في السوق المحلية إلى أعلى مستويات الجودة والتنافسية».

وأضاف: «تعد شراكتنا الحالية مع مكتب محمد الحمادي للمحاماة ذات قيمة مضافة لمنتسبي المركز وكذلك أعضاء المؤسسة، حيث سيتم توفير خدمة صياغة ومراجعة العقود، والتقاضي، إلى جانب الخدمات القانونية الأخرى بأسعار تنافسية ومخفضة تصل إلى 30% لأعضاء المؤسسة عن الأتعاب المعمول بها».

وأكد المازمي سعي مركز حمدان للإبداع والابتكار إلى تحقيق إنجازات في مجال دعم المشروعات المبتكرة، وتوفير الخدمات ذات القيمة المناسبة للشباب المبدع، أبرزها تقديم خدمة الاستشارات القانونية في عدد من المجالات التي يحتاج إليها رواد الأعمال، سواء في مراحل تأسيس الأعمال أو التطوير والتوسع في الأعمال.

من جهته، قال الحمادي: «نحرص على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بشكل فعال، وإدامة الاتصال لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع، وتقديم خبرتنا القانونية والمشورة، وتعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة المواطنين، ووضع إطار فعال لعلاقات الشراكة ما بين الطرفين، بما يحقق المنفعة المتبادلة في تحسين جودة الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات».

المبادرة الجديدة تأتي

بموجب اتفاقية مع

مكتب للمحاماة

والاستشارات

القانونية.