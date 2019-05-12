«حرة الشارقة» تدعو مجالس الأعمال إلى الاستفادة من خدماتها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أخيراً، اجتماعاً مع مجالس الأعمال العاملة في الدولة، بحضور أكثر من 100 من رؤساء وأعضاء هذه المجالس المهتمة بتأسيس أعمال ونشاطات لها في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، فضلاً عن نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي. واستعرضت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة أمام الحاضرين الخدمات المتنوّعة التي توفرها لشريحة واسعة من المستثمرين في قطاعات مختلفة، كالتجارة والنقل اللوجيستي والصناعة، وذلك ضمن جهود استقطاب المستثمرين، حيث تناولت المنطقة الحرة المزايا المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية، لتعزيز تنافسيتها في الأسواق، وتحسين فرصها في النمو والتوسع.

ودعت الهيئة أعضاء مجالس الأعمال والمستثمرين المشاركين في اللقاء إلى الاستفادة من المزايا العديدة التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة للشركات العاملة فيها، خصوصاً في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وتوفير تجهيزات وتقنيات حديثة ومتطوّرة، وموقع متميز واستراتيجي، إلى جانب بنية تحتية من الطراز الأول، تشمل شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات والخدمات اللوجستية بمختلف أنواعها، إضافة الى تسهيلات جمركية في تنقل البضائع، ومرافق حديثة تشمل مكاتب تنفيذية مجهزة ومكيفة.

وأكد مدير المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي ومدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، سعود سالم المزروعي، أن المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي توفر مجموعة من المميزات والحوافز التي تعتبر مطلباً أساسياً لكل المستثمرين ورجال الأعمال على اختلاف استثماراتهم.