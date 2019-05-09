مجموعة الإمارات تواصل الربحية للسنة الـ31 على التوالي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت "مجموعة الإمارات" اليوم عن مواصلتها تحقيق الأرباح وتوسيع عملياتها للسنة الحادية والثلاثين على التوالي.

وأظهر التقرير المالي السنوي 2018/ 2019، الذي أطلقته المجموعة أن أرباحها عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 بلغت 2.3 مليار درهم (631 مليون دولار أميركي)، بانخفاض نسبته 44% مقارنة بالسنة الماضية. وبلغت عائدات المجموعة 109.3 مليارات درهم بنمو 7% عن نتائج العام الماضي، وسجلت الأرصدة النقدية 22.2 مليار درهم بانخفاض نسبته 13% نتيجةً للاستثمارات الضخمة في مختلف الأعمال، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الكبيرة ومدفوعات ملياري درهم حصة أرباح السنة السابقة.

وأعلنت مجموعة الإمارات عن تقديم 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "لم يأت أداؤنا بمقدار طموحنا خلال السنة المالية 2018/ 2019 التي كانت صعبة، فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضاً من تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسة. كما يبدو أن الارتفاع في الطلب العالمي على الشحن الجوي مقارنة بالعام السابق قد اتخذ اتجاهاً عكسياً، وقد شهدنا أيضاً ضعفاً في الطلب على السفر، خصوصاً في منطقتنا، ما أثّر على كل من دناتا وطيران الإمارات".

وأضاف سموه قائلاً: "نواصل العمل بذكاء وبجدية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص، فكل دورة عمل تختلف عن غيرها. لقد تمثّل هدفنا دائماً في إنشاء أعمال مربحة ومستدامة وموثوق بها في دبي، وواصلنا انتهاج هذه المبادئ في جميع قراراتنا واستثماراتنا. وفي السنة المالية 2018/ 2019، استمرت ربحية طيران الإمارات ودناتا للسنة الحادية والثلاثين على التوالي، وحققتا نمواً في جميع عملياتهما واستثمرتا في مبادرات وبنى أساسية من شأنها ضمان استمرار نجاحنا في المستقبل".

واستطرد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً: "واصلنا خلال السنة المالية 2018/ 2019 تركيزنا على ضبط التكاليف، مع توسيع أعمالنا وتنمية عائداتنا في ذات الوقت. وقد تمكنا بفضل ترشيد أنشطة التوظيف واعتماد تقنيات وهيكلية عمل جديدة، من تحسين الإنتاجية وضبط ارتفاع تكلفة العمالة".

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تصريحه بالقول: "من الصعب التكهن بما سيكون عليه الأداء في السنة المقبلة، لكن كلاً من طيران الإمارات ودناتا في وضع جيد يؤهلهما للتغلب على مختلف العوائق، ومواصلة المنافسة بقوة وتحقيق النجاح في السوق العالمية. ينبغي علينا المضي قدماً، لذا فإننا نستثمر في موظفينا وفي التكنولوجيا والبنى التحتية لمساعدتنا في المحافظة على قدراتنا التنافسية. ونظراً إلى كوننا شركة مسؤولة، فإننا نستثمر مختلف الموارد لدعم المجتمعات والمبادرات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البرية، وكذلك احتضان المواهب والابتكارات التي ستدعم صناعتنا في المستقبل".