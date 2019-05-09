«إيكاو»: «دبي الدولي» يتفرّد بالنمو في قائمة أكبر 15 مطاراً عالمياً

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، بأن مطار دبي الدولي هو المطار الوحيد الذي سجل نمواً في أحجام الشحن الجوي ضمن قائمة أكبر 15 مطاراً دولياً في العالم، خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، ليتصدر بذلك الأداء على الصعيد الدولي.

وذكرت المنظمة في بيان لها عن أداء قطاع النقل الجوي في العالم، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن مطار دبي تعامل مع 195 ألفاً و416 طناً من الشحنات الجوية، خلال فبراير من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 2%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مقابل تراجع نسبته 7.4% في المتوسط بالنسبة للمطارات الأخرى في القائمة.

وأوضحت المنظمة أن «دبي الدولي» قفز خلال فبراير 2019 مركزين دفعة واحدة، ليصبح ثالث أكبر مطارات العالم في حجم الشحنات على الرحلات الدولية، بعد كل من مطاري «ممفيس» و«هونغ كونغ».

ووفقاً لبيانات المنظمة التي صدرت، أمس، فإن مطار دبي الدولي لايزال يحافظ على موقعه كأكبر مطار في العالم من حيث الركاب الدوليين، والمركز الثالث من حيث إجمالي الحركة (الركاب الدوليون والمحليون معاً)، مع تسجيله معدلات نمو مستمرة كأكبر مراكز النقل الجوي في العالم.

وأظهرت بيانات «إيكاو» أن شركة «طيران الإمارات» واصلت بدورها تسجيل معدلات نمو بلغت 1.2% في الطاقة المقعدية التي توفرها على رحلاتها، لتحلّ في المركز الخامس كأكبر ناقلة جوية في العالم من حيث حركة الركاب التي تقاس بالعائد على الراكب لكل كيلومتر.

واشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت نمواً بنسبة 2.7% في السعة المقعدية خلال فبراير 2019، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 2.8% خلال الفترة الممتدة بين الأول من يناير حتى نهاية فبراير من العام الجاري.

وبينت المنظمة الدولية أن مراكز الشحن الرئيسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت انخفاضات كبيرة من خانتين خلال فبراير، في ظل التراجع في مطار شنغهاي بنسبة 17.3%، تلاه طوكيو بنسبة 16.1%، وهونغ كونغ 14.6%.

وأوضحت «إيكاو» أن حركة المسافرين الدوليين في العالم نمت بنسبة 4.6% على أساس سنوي في فبراير 2019، وهي أقل من متوسط النمو في الشهر الذي سبقه مع تباطؤ حركة المرور الدولية في معظم أسواق المناطق، خصوصاً في آسيا، لافتة إلى أن السعة المقعدية في جميع أنحاء العالم زادت بنسبة 5.4% على أساس سنوي في فبراير 2019، وهي أقل من النمو في الشهر السابق (6.4%).

أكبر مطار

استقبل مطار دبي الدولي 22 مليوناً و230 ألفاً و810 مسافرين، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما سجل المتوسط الشهري لعدد المسافرين أكثر من 7.41 ملايين متعامل.

وحافظ «دبي الدولي» على مركزه كأكبر مطار دولي في العالم، للعام الخامس على التوالي، في العام الماضي بعد أن تعامل مع أكثر من 89 مليون مسافر.

1.2 %

نمواً في الطاقة المقعدية التي توفرها «طيران الإمارات» على رحلاتها.