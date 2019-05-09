أبوظبي تستقطب 1.29 مليون زائر في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بأن الإمارة استقطبت أكثر من 1.29 مليون زائر خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الدائرة في تقرير أصدرته، أمس، أن هذا النمو يرجع إلى ما تمتلكه أبوظبي من بنية تحتية متميزة، ومقومات ومعالم سياحية عالمية متطورة، إلى جانب الفعاليات والبرامج التي نظمتها من بداية العام حتى مارس 2019، منها كأس آسيا 2019، ومعرض «آيدكس»، والأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي، إضافة إلى موسم عروض أبوظبي، وغيرها.

وأضافت أن المعالم السياحية ومواقع الجذب الثقافية والترفيهية ومن ضمنها عالم «وارنرد براذرز أبوظبي»، وقصر الحصن، ومكتبة قصر الوطن، أسهمت أيضاً في تحقيق هذا النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سيف سعيد غباش، إن «هذه الأرقام التي تغطي الربع الأول من العام تؤكد على الانطلاقة القوية التي تعكس الثقة المتزايدة بالمنتج السياحي المتنوّع والمتميز الذي توفره الإمارة، كما أنها تسلّط الضوء على نجاح الجهود الاستراتيجية للدائرة في تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية تقدم مختلف التجارب الفريدة».