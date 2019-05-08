المشاركون الدوليون يلتقون للاطلاع على استعدادات "إكسبو 2020"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مكتب "إكسبو 2020 دبي"، إن أحدث اجتماع تقني للمشاركين الدوليين شهد حضور أكثر من 450 شخصا، من بينهم مشاركون دوليون وشركاء في التجارة وهيئات حكومية، واطلع هؤلاء على التقدم الذي تحقق، وعلى السبل المتاحة التي تمكنهم من التعامل مع ملايين الزوار خلال إكسبو 2020 دبي.

وأضاف المكتب في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم أن المشاركين تعرفوا أيضا على عدد من العمليات والحلول المبتكرة التي يمضي إكسبو 2020 دبي في طريق للاستعانة بها في خططه للارتقاء بتجربة الزائر خلال إكسبو الدولي.

وتابع البيان أنه من شأن المعلومات المتعلقة بالحلول الذكية المتاحة للزوار وحلول التجزئة المتكاملة، وحتى عمليات إدارة المخلفات، أن تساعدهم على الاستعداد للحدث الدولي؛ مشيرا إلى أن هناك الكثير الذي يتعين فعله خلف الكواليس أيضاً، وقد أُطّلع المشاركون على كل شيء، بداية من الباقات التأمينية والسكن، ووصولا إلى التأشيرات والجمارك والأمور اللوجستية.

وسيظل المشاركون مطلعين على مظاهر التقدم في الأشهر القادمة، مع استمرار الاستعداد لتنظيم حدث متميز على مدى 173 يوما، إذ سيكون إكسبو 2020 دبي الأكثر شمولا في تاريخ إكسبو الدولي، في ظل مشاركة 192 بلدا، لكل منهم جناحه الخاص للمرة الأولى.

وسيسهم المشاركون في 60 فعالية حية يوميا، وأكثر من 200 منفذ للأطعمة والمشروبات، فضلاً عن استضافة أعيادهم الوطنية في أجواء احتفالية تعكس ثقافات البلدان المشاركة.

ويتبقى ما يقرب من 530 يوما على انطلاق الحدث الدولي الذي سيقام على مدى ستة أشهر، ومن المتوقع أن يتواصل إعلان خطط المشاركين الدوليين لملايين الزوار.