«طيران الإمارات» تطرح عروضاً سعرية إلى «بورتو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «طيران الإمارات»، عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات للسفر إلى بورتو، التي ستصبح ثاني وجهة للناقلة في البرتغال، اعتباراً من الثاني من يوليو 2019.

وأفادت في بيان، أمس، بأن الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي تبدأ من 2795 درهماً، ومن 14995 درهماً في درجة رجال الأعمال، وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 20 مايو الجاري، على أن يتم السفر حتى 28 فبراير 2020.

وستصبح بورتو ثاني وجهة لـ«طيران الإمارات» في البرتغال، بعد العاصمة لشبونة. وتتمتع بورتو بموقع ممتاز على امتداد شاطئ الأطلسي في شمال البرتغال، وعند مصب نهر دورو.

وستخدم «طيران الإمارات» مدينة بورتو بأربع رحلات أسبوعياً بطائرات «البوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث، 8 أجنحة في الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد في السياحية. وستعمل الرحلة في أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد. وستغادر الرحلة «ئي كيه 197» مطار دبي الدولي في الساعة 9:15 صباحاً، وتصل إلى بورتو في الساعة 2:30 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 198»، فستغادر بورتو في الساعة 5:35 مساءً، وتهبط في دبي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي.