«اقتصادية أبوظبي»: 11 حقاً للمستهلك في حالة شراء السلع بالتقسيط

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بأن هناك 11 حقاً للمستهلك في حال شراء السلع بالتقسيط، مشيرة إلى أنه من حقه الحصول على فاتورة عند الشراء بالتقسيط، لضمان حقوقه كافة، وحددت أهم البيانات التي ينبغي توافرها في الفاتورة، وذلك تزامناً مع ارتفاع وتيرة شراء السلع في رمضان، وزيادة عروض شراء السلع بالتقسيط في السوق من جانب المحال التجارية.

وأوضحت الدائرة، في دليل إرشادي، أصدرته أمس، تزامناً مع شهر رمضان، أنه ينبغي أن تتضمن الفاتورة مجموعة من البيانات الأساسية، تجنباً لحدوث نزاعات بين التجار والمستهلكين، وعلى رأسها إجمالي مبلغ التقسيط للسلعة أو الخدمة، والسعر الفعلي للسلعة، وكيفية احتساب العائد السنوي (الفائدة).

فاتورة الشراء

وأكدت ضرورة أن تتضمن بيانات فاتورة الشراء بالتقسيط تاريخ بدء احتساب العائد، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، ومدة التقسيط، والمبلغ المتعين دفعه مقدماً، إن وجد، والجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها، مشيرة إلى ضرورة توافر حقوق والتزامات طرفي التعاقد بملكية السلعة أو الخدمة أو التصرف فيها أثناء فترة التقسيط، وكذلك توافر ما يفيد إطلاع المستهلك على تلك البيانات الإضافية وقبوله لها.

وحدّدت الدائرة، ستة شروط أساسية ينبغي توافرها في أي سلعة، خصوصاً السلع الغذائية التي يتم طرحها في الأسواق، وهي: أن تكون السلعة مرضية للمستهلك، من حيث الجودة ومطابقة المواصفات التي حددها المنتج أو البائع، أو تلك التي اشترط المستهلك خطياً وجودها، وأن تكون السلعة آمنة الاستخدام، وأن تكون خالية من العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال المخصص لها وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك، إلا إذا أشار المزود إلى العيب أو تم الكشف عن العيب بالفحص قبل التعاقد.

سلعة مناسبة

كما اشترطت الدائرة، أن تكون السلعة مناسبة لتحقيق الغرض من شرائها، والذي تم إعلام المستهلك به، وأن تكون مطابقة لما قدمه المنتج أو البائع للمستهلك من شرح، أو كما هو موضح على غلاف السلعة، فيما تمثل الشرط الأخير في أن تكون تعليمات الاستخدام واضحة وبلغة مفهومة.

وأعطت الدائرة المستهلك الحق في حال ثبوت عيب خفي أو ظاهر في السلعة، إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار، نوع وطبيعة السلعة والمدة الزمنية التي تم استعمالها من قبل المستهلك، مؤكدة على حق المستهلك في طلب سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات الاستبدال أو الإصلاح مجاناً.

شروط الضمان

وأكدت ضرورة توافر أربعة شروط بالضمان، هي: أن تكون الشروط محددة وغير غامضة من حيث التفاصيل والمدة والعيوب التي يتم تغطيتها، وأن تكون متاحة ومعروضة على المستهلك قبل اتخاذ قرار الشراء، بجانب أن تكون غير مقيدة لمسؤولية البائع أو المصنع في ما يخص عيوب السلعة، أخيراً أن تكون مشتملة على كل الإرشادات الخاصة بتقديم الشكاوى.

وحددت الدائرة، إجراءات يجب على المستهلكين اتباعها لتقديم الشكوى الخاصة بالضمان، وتتضمن تقديم شكوى مكتوبة للمزود في أسرع وقت ممكن، مع الاحتفاظ بنسخة عنها توضيح العيب في البضاعة، مع تقديم ما يثبت شراء السلعة. كما طالبت الدائرة، المستهلكين بتحديد غرض وهدف المستهلك من الشكوى، والطلب من المزود الرد على الشكوى، بحيث يشتمل الرد على تحديد مسؤوليته تجاه العيب، وما سيقوم به لإصلاحه، وأخيراً تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها الإصلاح أو الاستبدال.

ملصقات باللغة العربية

ألزمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مزوّد السلعة، بوضع ملصقات على السلعة ذاتها باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى، وبشكل بارز على غلاف السلعة أو عبوتها، تتضمن نوع السلعة وطبيعتها ومكوّناتها، وكذلك اسم السلعة وتاريخ الإنتاج أو التعبئة، وتاريخ الصلاحية والوزن الصافي، وبلد المنشأ وبلد التصدير وكيفية الاستعمال، إن أمكن، ووحدة المقياس والمكيال الصحيحة المناسبة للسلعة، فضلاً عن قواعد استعمال السلعة ومخاطرها باللغة العربية.