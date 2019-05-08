بلجيكا تتسلّم أول بطاقة منشأة لدولة مشاركة في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سلّمت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، إلى المفوّض العام لمملكة بلجيكا، ألدوين ديكرز، أول بطاقة منشأة لدولة مشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، من بين 192 دولة أكدت حتى الآن رغبتها في المشاركة في أول إكسبو دولي، يُقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بالإضافة إلى الشركات والمنظمات المتعددة الجنسيات والمؤسسات التعليمية، المُنتظرة مشاركتها في الحدث المرتقب.

الجهات الحكومية

وأكدت الهاشمي أهمية دور الجهات الحكومية في دعم هذا المشروع الوطني، وإسهامها في مسيرة التحضير للحدث العالمي، مشيرة إلى أن تضافر جهود كل المؤسسات الحكومية، على المستويين الاتحادي والمحلي، يعد أساساً لتنظيم إكسبو دولي استثنائي، يليق بمكانة دولة الإمارات.

حضر تسليم البطاقة المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، نجيب العلي، ونائب مدير عام إقامة دبي، اللواء عبيد مهير سرور، ومساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، العقيد الدكتور عمر الشامسي، والمنسق العام للجنة «إكسبو 2020 دبي» في إقامة دبي، الرائد سالم بن علي، وعدد من مسؤولي الطرفين.

منظومة ذكية

وقال اللواء محمد المري إن «إقامة دبي تعمل وفق منظومة ذكية، لتسهيل إجراءات دخول وخروج المشاركين في (إكسبو 2020 دبي)، الذي يتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة من مختلف الجنسيات»، مشيراً إلى أن مكتب «إكسبو 2020» يوفر منصة ذكية، تتضمن خدمات مختلف الجهات المعنية، منها خدمات إقامة دبي.

وأكد أن المشاركين في «إكسبو 2020 دبي» يمكنهم الحصول على التأشيرات بمختلف أنواعها، عبر تلك المنصة الذكية، في غضون دقائق معدودة عقب استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأوضح أن «بطاقات المُنشأة» لأجنحة الدول المشاركة، تُمنح إلكترونياً خلال دقائق من تقديم طلب الحصول عليها، مرجعاً ذلك إلى اعتماد إقامة دبي على الأنظمة الذكية، التي تسعى لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، حيث إن كل أنواع التأشيرات ستكون متاحة للعاملين في أجنحة الدول المشاركة، وفق الإجراءات والمعايير المُحددة لهذا الغرض، لافتاً إلى أن بطاقة المنشأة الإلكترونية، تمكّن مُفوّض كل جناح من جلب الموظفين الذين يحتاجهم أو أفراد أسرته، إذ سيتم توفير كل احتياجات المشاركين المتعلقة بالتأشيرات، ضمن مقر واحد، دون الحاجة لمراجعة جهات متعددة لإتمام الإجراءات.

فريق متكامل

وأشار المري إلى أن إقامة دبي قد شكّلت، منذ بدء إعلان استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الكبير، فريق عمل رئيساً متكاملاً، يضم لجنة عليا بإشراف مباشر من مدير عام الإدارة، وبمتابعة من اللواء عبيد بن مهير، تساندها لجنة تنفيذية برئاسة مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية، العميد طلال الشنقيطي، ومساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، العقيد دكتور عمر الشامسي، علاوة على فرق عمل تشغيلية، تعمل على مدار الساعة، بهدف التسهيل في تقديم الإجراءات، بما يحقق أهداف استضافة هذا المعرض العالمي الضخم.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الإدارة جاهزة لاستقبال نحو 45 ألف معاملة يومياً، والعمل على إنهاء جميع الطلبات من خلال تسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تعزيز سمعة دولة الإمارات على مختلف الصعد، واصفاً «إكسبو» بالحراك الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، الذي سيكون له إسهامه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ومن المتوقع أن يأتي أكثر من 70% من زوار معرض «إكسبو 2020 دبي»، والمنتظر أن يصل إجمالي زياراته إلى 25 مليون زيارة، من خارج دولة الإمارات، خلال فترة إقامته من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021، وهي أكبر نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي، الممتد لنحو 170 عاماً.

- بطاقة المنشأة

تمكّن مُفوّض كل

جناح من جلب

الموظفين، الذين

يحتاجهم، أو أفراد

أسرته.