«اتصالات» تتيح «بسمات الإمارات» لجميع سكان الدولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة اتصالات، أمس، عن إتاحة تطبيق «بسمات الإمارات» (Smiles UAE) لجميع سكان دولة الإمارات وزوارها، بعد أن لاقى التطبيق الذي يُقدم عدداً كبيراً من أفضل العروض اليومية والتخفيضات، إقبالاً واسعاً منذ طرحه عام 2017 لعدد محدد من مشتركي «اتصالات».

وأوضحت الشركة في بيان، أن مستخدمي التطبيق سيستفيدون من أكثر من 500 من مختلف العروض بما في ذلك عرض «اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً»، إضافة إلى التخفيضات الخاصة في العديد من المحال التجارية، والمطاعم ودور السينما والترفيه والمنتجعات الصحية ووكالات السفر وذلك في 3000 موقع تُمثل 350 علامة تجارية معروفة في جميع مناطق الدولة.

وأشارت إلى أن مجموع اشتراكات تطبيق «بسمات الإمارات»، بلغ أكثر من 1.5 مليون اشتراك، حيث وفر عليهم التطبيق ما يعادل 300 مليون درهم من التخفيضات والعروض.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي: «وجد تطبيق (بسمات) إقبالاً واسعاً من مشتركي (اتصالات) منذ إطلاقه قبل عامين، وقد تلقينا عدداً كبيراً من الطلبات بأن يكون التطبيق متاحاً للجميع في دولة الإمارات وذلك للقيمة الكبيرة للعروض والتخفيضات المتاحة عبر التطبيق والتي وجدت استحساناً واسعاً من كل قطاعات المجتمع».

يشار إلى أن تطبيق بسمات الإمارات يتيح أيضاً ميزة إضافية وهي العرض غير المحدود لباقة «اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً»، وذلك مقابل اشتراك قدره 20 درهماً شهرياً، أو 199 درهماً فقط للسنة الكاملة.

كما يتيح التطبيق الخدمة السريعة للحصول على نقاط بسمات مضاعفة عند استخدام بطاقة الائتمان من مصرف أبوظبي الإسلامي و«اتصالات»، حيث يمكن للمشتركين في تطبيق «بسمات الإمارات» من حاملي البطاقة الحصول لغاية أربع نقاط بسمات مع كل درهم يتم إنفاقه، كما تتم إضافة 70 ألف نقطة «بسمات» للمشتركين الجدد لبطاقة مصرف أبوظبي الإسلامي واتصالات وتخفيض 50% لتذكرتين لدور السينما أسبوعياً.

التطبيق يُقدم عدداً كبيراً من أفضل

العروض اليومية والتخفيضات.