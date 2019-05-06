2906 شكاوى من خدمات «اتصالات» و«دو» في أبريل

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بأنها تلقت 2906 شكاوى من مشتركين، بشأن خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وذلك خلال أبريل 2019.

وأوضحت الهيئة في تقرير أصدرته، أمس، أنها تلقت 1210 شكاوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، بينما تلقت 1696 شكوى بشأن خدمات «دو»، مشيرة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلَي الاتصالات في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.

وأكدت الهيئة أنه تم إغلاق 96.4% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 95% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» بعد حلها.

ولفتت إلى أنه تم حل 1.6% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات»، و2.8% من الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو»، في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات»، في أبريل الماضي، بلغ 72.1%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 12.5%، ونسبة الحياد 15.4%.

وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» 71.4%، فيما بلغ معدل عدم الرضا 13.3%، ونسبة الحياد 15.3%.

الشكاوى تتعلق بخدمات مشغلَي الاتصالات في الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.