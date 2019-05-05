تخريج 23 رائد أعمال في دبلوم «تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشاريع»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خرّجت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، 23 رائد أعمال في دبلوم مهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشاريع الريادية، ويعد الدبلوم ثمرة التعاون بين مركز حمدان للإبداع والابتكار التابع للمؤسسة، وأكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة، وشركة «أوريجن بايس»، المتخصصة في تقديم الخدمات التقنية والاستشارية. ويقدم الدبلوم المهارات اللازمة لبناء وتطوير هذه النماذج الأولية للمشروعات من خلال التدريب العملي وتوفير المعرفة الفنية والتقنية.

وتسعى المؤسسة إلى دعم تحويل النماذج الأولية للمشروعات إلى مشروعات تجارية وتنافسية، وذات مقدرة على استهداف السوق المحلية.

وقام مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم، في مركز حمدان للإبداع والابتكار بقرية الأعمال في دبي.

وعقب التخريج، اطلع سامي القمزي على مجموعة من النماذج الأولية للمشروعات. وقال: «يعتبر الدبلوم من الأدوات الرئيسة في صقل المهارات والحسّ الإبداعي، والإسهام في رفع كفاءة المشروعات المطروحة في السوق المحلية، إذ تحتوي أجندة الدبلوم على 16 من البرامج التطويرية والمحاضرات للارتقاء بمشروعات رواد الأعمال».