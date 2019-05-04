عروض إضافية خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن المزيد من العروض الترويجية التي تشهدها الدورة السادسة من فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" التي تنظم بين 2 و4 مايو.

وبالإضافة إلى التخفيضات التي تصل لغاية 90 بالمئة على أكثر من 400 علامة تجارية، تقدّم بعض مراكز التسوّق المشاركة مجموعةً من العروض الترويجية التي تغني تجربة المتسوقين خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

ويمنح دبي مول زوّاره الفرصة للتوفير خلال فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، حيث يقدّم المركز بالتعاون مع كريم رحلةً مجانيةً إلى المول. ويمكن للمتسوّقين الحصول على الرمز الترويجي من خلال تطبيق دبي مول واستخدامه للحصول على الرحلة المجانية خلال فترة الفعالية. وسيفتح دبي مول أبوابه حتى الساعة 1 صباحاً خلال نهاية هذا الأسبوع، فيما تستقبل المطاعم والمقاهي الزوّار حتى الساعة 2 صباحاً.

ويقدّم دبي فستيفال سيتي مول المزيد من المكافآت للمتسوّقين عند استخدام بطاقات الهدايا من المركز ، حيث يمنح متسوّقيه استرداداً نقدياً يبلغ 25 بالمئة من المبالغ التي يتم إنفاقها، بحيث يحصل كل شخص ينفق 1000 درهم أو أكثر على مبلغ 250 درهم كحد أقصى لإنفاقه في متاجر المركز.

ويمكن لزوّار سيتي سنتر ديرة الاستفادة من العروض الخاصة على الأحذية خلال فترة الفعالية، حيث يقدّم متجر ستيف مادن تخفيضات تبلغ 99 درهم على الأحذية النسائية و149 درهم على الأحذية الرجّالية، فيما يقدّم بابلوسكي تخفيضات تبلغ 99 درهم على كافة البضائع، أما متاجر كاربيزا، فتقدم عرضاً خاصاً على كافة حقائب اليد، والتي تتوفر بسعر يبلغ 99 درهماً أو أقل في سيتي سنتر مردف وبرجمان.

ويقدّم راعي الفعالية "راك بنك" الفرصة لعملائه للفوّز بجائزة الاسترجاع النقدي، حيث يمنح البنك الفرصة لحاملي بطاقات الإئتمان الشخصي وبطاقات الخصم المباشر من ماستركارد لاسترجاع المبالغ التي أنفقوها خلال فترة الفعالية. ويمكن لأي شخص الدخول في السحب على هذه الجائزة عند إنفاق 250 درهماً كحد أدنى، وسيتم اختيار عشر فائزين يومياً ليحصل كل منهم على مبلغ 1000 درهم، ليبلغ مجموع الجوائز 30000 درهم مع نهاية الفعالية.